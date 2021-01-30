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《老照片說故事》畢業同學錄

文、圖╱周鴻猷
作者的畢業同學錄。
作者的畢業同學錄。

這本畢業同學錄是我這輩子唯一的同學錄，雖然是一本大學畢業同學錄，也已歷經六十二個寒暑，因為我是一九五八年大學畢業的。雖然大學畢業已逾一甲子，很幸運地沒有丟失這本同學錄，至今仍然擁有它。小學是在南京畢業的，連畢業證書都不見了，更遑論同學錄；中學是在台灣唸的，有畢業證書，但是沒有畢業同學錄。圖左上是裝大學同學錄的套子，圖右上是封面紙背面，圖下是翻開的同學錄。

一九六三年負笈來美留學時，並沒有攜帶這本比書還重的同學錄，來美數月後，已經安定下來，便請在台灣的弟弟把它寄來。可是等了許久，仍舊沒有收到，寫信問弟弟寄了沒有；他告訴我早已寄出，在這種情況下，只好把它當著郵寄半途遺失了。

一九八八年，小蔣逝世不久，拍案稱奇的事發生了！郵局突然把這本同學錄退給了弟弟，事隔二十五年，這本同學錄竟然奇蹟般地出現了。於是弟弟告訴我郵局扣留的原因，原來蔣氏怕我拿到這本同學錄，會聯絡同學錄裡的同學起來造反，看樣子我也算是白色恐怖的受難者了。

一九五四年，我參加四院校聯考，幸被錄取，報到時，學校正式校名是「台灣省立工學院」；一九五六年秋，工學院改制為大學，增設文理學院和法商學院，正式校名是「台灣省立成功大學」。「成功」兩字取名於民族英雄鄭成功，所以同學錄裡面的畢業同學是成功大學第三屆畢業生，因此畢業照片只有工學院裡建築、土木、化工、電機、機械和礦冶六系的同學。但是，在校生名單中，不僅有工學院各系的同學，也有其他兩學院各系同學。

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