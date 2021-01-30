過去的大事難以忘懷，而雞毛鴨毛小事，有的也難以忘記。就說在我的童年生活中，雞毛鴨毛小事也留下了那個時代的符號。

五、六○年代，具體說就是在開始過苦日子前，有收購雞鴨毛的生意人。他們以收購破銅爛鐵、牙膏皮、玻璃瓶、爛棉絮、豬骨頭、舊書報等廢品為生，而雞鴨毛屬於不當眼的小廢品，收荒貨的只是順便收購。

我媽平常喜歡留著牙膏皮、塑料牙刷，跟鴨毛什麼的小廢品做一次賣。

當她聽到門外有吆喝聲，就跑出去大聲喊：「收荒貨的、收荒貨的來——」，收荒貨的挑著篾筐擔就來了。爺們走街串巷，像唱歌一樣，一路吆喝：「收破銅爛鐵哦——，牙膏皮、玻璃瓶……」見到有小朋友在家門口玩耍的，又特意拉長聲音叫喊：「有雞毛鴨毛的換紙包軟糖囉。」

剛走不遠，那巷子拐彎處，又出來一個挑擔收荒貨的在吆喝，小街的條條小巷，每天都被收荒貨的音符聲唱得悠悠揚揚。如果遇到颳風下雨天，收荒貨的不來了，小巷裡就像少了點什麼，顯得很冷寂。

關於雞毛，那時只有逢年過節或紅白喜事殺公雞時，才有人把那大公雞的毛留下來，特別是公雞的尾巴和翅膀上的毛，在陽光下五光十色，大公雞脖子上的毛，紅得發亮。收荒貨的不用秤，論支數，隨意翻動幾下就說：「二毛錢」，價錢給得高。二毛錢在五○年代可以買四斤大米，六○年代可以買兩斤半大米。

有的小孩子跟著媽媽身旁，眼盯著那荒貨筐，大聲喊：「不要錢，不要錢，要換紙包軟糖。」收荒貨的從一個裝奶粉的洋鐵皮小桶裡，拿出一把軟糖，大約有二十多個，用透明的玻璃紙包著，裡面的糖深紅亮亮，小鎮沒有，只有縣城的大副食品商店才有賣。

有的家女孩子，沒賣雞鴨毛之前，就悄悄留下了幾皮大的公雞尾毛，留著做踢毽子用。收荒貨的看得出少了最漂亮的尾毛，剩下的只給一毛錢。

聽大人們說，有一個收荒貨的腦子開竅，把雞鴨毛送到縣城的加工廠，廠裡做雞毛撣子、鴨毛做羽絨被，收荒貨的也賺了一把錢。改革開放後，那個收荒貨的又辦起了廢品收購站，請了幾個雜工，當了老闆，生意做大了。沒想到，雞鴨毛小生意，讓他發了大財。

鴨毛比雞毛值錢，當年收鴨毛，也只是論支數，一支大鴨的毛從五○年代到九○年代中期，由二毛錢、三毛錢，五毛錢，一直變到不值一分錢。記得一九七六年，好的鴨毛一支賣到五元，到了一九九六年，也就是二十年後，很奇怪，因為鴨毛不值分文，收荒貨的連「順便」也不願意收了。這不是我在說笑話，是我親身經歷過的事。

那是一九七六年，我被借調到懷化地委基建指揮部工作，認識了一位地委高幹的家屬。一次，她家保母說有一床新買不久的鴨絨被要丟掉，是因為在曬被子時，發現有一隻小老鼠死在裡面了，那是老鼠竄進鴨毛裡好玩出不來，悶死了。據說當年一床鴨絨被要價一百八十多元，而工人一般的月工資只有三十六元，誰買得起？這麼貴重的被子丟了真是太可惜。於是，我收下了那床老鼠躲在裡面玩過的鴨絨被，為了殺菌消毒，在三伏天放在樓頂曝曬了幾天。

如今四十四年過去了，說來真不好意思，那床鴨絨被還墊在我的床上，我不願讓我的兒孫知道，說我撿別人不要了的東西用一輩子。

因為我念舊，捨不得丟棄那段歲月的歷史。

而到了一九九六年，全國體制改革，我所在的一家上萬人省級工廠也退出了歷史舞台，我來到廣東河源市府的一家文化單位工作了十五年。

我與老伴常到幾個農貿市場採訪，市場裡都有一長排雞鴨檔，每天殺了不少雞鴨，濕濕的毛堆在門口，到了傍晚，才有收垃圾的用車拉走。有次，我見一老闆在為酒家殺了許多隻鴨和鵝，好好的毛丟了一堆；我向老闆說明了原由，要了那堆雪白的毛，老闆還感謝我幫他清潔了門前衛生。回家後，我清洗、消毒、晾曬，做了一個舒適的鴨絨枕頭。

那時候，雞鴨毛在廣東就已經沒人收購了，也許是各地方情況不一樣吧，其他地方我不知道。

看來雞鴨毛小事不小，時代的變化，同樣記錄著它不同歷史的大背景。