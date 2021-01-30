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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

五元人民幣（下）

璽淳

我的母親下崗後做縫紉，做一件上衣手工費幾角錢，每周收入五元。這五元維持家庭開支，偶爾可以吃一頓有肉的菜，生活水準略有提高。這種改變悄悄帶來思想轉變，工廠裡的固定收入不再吸引人。

一九八三年我上初中一年級，寫了一篇作文獲獎，獎金是五元錢，很舊的一張鈔票，像天外飛來一筆橫財。我珍惜地夾在書裡，第一次擁有自己賺的錢，很開心。

一九八九年我去上海讀大學，第一次去外灘欣賞那些高大的歐陸大廈，顧著看景，錢包被偷。

天正下雨，幸好秘密口袋裡珍藏著那五元獎金，買了一把雨傘和一個嘉興肉粽，剩餘零錢乘輪渡回學校。關鍵時刻，這五元像救命稻草為我解困。

上世紀九○年代，我坐船從上海到青島工作，船票也才五元。初來乍到，大學同學和我約著一起去品嘗青島著名的排骨米飯。一砂鍋排骨，一碗米飯，要價五元。端上來，滿滿的一砂鍋肉，骨頭很少，山東人做生意貨真價實。邊吃邊跟老闆嘮嗑，可不可以份量小一點，價錢也便宜一點，老闆很奇怪地反問：「嫩不記道俺山東銀能切？（你不知道我們山東人能吃？）」。說的也是，本地同學吃完她的排骨和米飯，還把我沒吃完的消滅了。當時年輕，又缺油水，相信如今她沒那麼好的胃口了。

現在中國很少有人用現金，都是用支付寶，或者微信掃碼支付，帶著手機可以不用帶錢包，五元人民幣簡化成一個數字，抽象成一片二維碼，但願五元背後的故事，會帶著溫度流傳下去。

➤➤➤五元人民幣（上）

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