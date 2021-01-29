在今天的上海，地鐵 坐個來回（起步價兩元），喝一瓶普通礦泉水，五元剛剛夠。上海房子貴，城市攤得大，很多年輕人每天交通費十元，是固定開支。如果開車上班，停車費最便宜的每天二十元。五元在一線城市是零錢。

五元人民幣 在二線城市，可以買個氣球給孩子玩；在三線城市，可以買個盒飯，填飽肚子；放到農村，五元可以買七、八個土雞蛋 ，或者一斤草莓、一斤麥黃杏。

我的父親出生於一九四三年，一九六一年參加工作，學徒工，每月工資十七元，留十二元解決自己的衣食住行，拿出五元給奶奶。他說每次交給奶奶，她總是用手絹包好，揣進大襟裡，好像那是五塊大洋錢。

那時一斤麵粉零點一二元，一斤豬肉零點一八元，算下來五元能買四十斤麵粉或者二十七斤豬肉。六十年前，五元是一筆不小的錢，可以真正幫助家裡過日子。

李奶奶的老伴兒去世早，是一個孤老太太，沒有兒女，也沒工作單位，幫人家照看一個小女孩，每月工資五元。她一天兩頓飯，天黑就睡覺，不開燈也不點蠟燭，孜孜苛苛地節約每一分錢，五元錢維持一個人的生活。

大陸三年自然災害時，糧食和各種副食奇缺，大人孩子餓得皮包骨，後來又水腫，臉上一戳一個窩。在饑餓中，黑市的糧食賽黃金，吃糧食可以活命，黃金卻不能吃，只能拿來換糧食。五元能買兩斤大米，靠米粥維持性命，這五元錢的價值如何定義？仁者見仁，智者見智吧。

一九六六至一九七六年文革中，紅衛兵坐著火車全國串聯，我的父輩沒有享受免費旅行的福利，響應黨的號召，回到鄉下支持社會主義建設。

親眼目睹，一個家徒四壁的老光棍花五元錢買一堆水果糖請客，娶一個從城裡來的知識女性，號稱是紮根農村，與無產階級心連心。那個年月啊，青春是政治的祭品。

回望中也有溫暖。清華大學的一個學生，被殘酷批鬥，被開除公職，刺激過甚，一度患精神病。他三十年前的老師，一個已經七十多歲的白髮蒼蒼的老人，冒著風險，向瀕臨絕境的學生伸出援助之手。他從自己的薪水中每月擠出五元錢，救濟這位學生，連續八年，直到學生被平反。靠著每月五元錢，年輕的學生走出絕境，走到乾坤清朗之日。這位老師是清華大學的陳岱孫教授，他說一輩子自己做了一件事──教書。何止教書，他身體力行──育人！仁者壽，陳教授活到九十八歲辭世。

一九七六年，我開始記事，我的父親早已回鄉務農，年底生產隊決算一年的工分，折合成現金，父親拿回家六十元，平均每月收入五元，此時他拖家帶口，五口之家日子過得捉襟見肘。我的母親養雞，又大又新鮮的雞蛋攢夠一籃，偷偷拿去城裡賣，換回兩、三元，作為家裡零用開銷，買油鹽醬醋和火柴這些必需品。此時全家除了溫飽，別的什麼都不敢想。賣自己家的雞蛋，為什麼要偷偷地呢？因為當時政府不允許老百姓自由交易，自由市場已經被當做資本主義尾巴給割掉了。

一九六九年流通的五元人民幣，正面是一個舉著鋼叉的煉鋼工人，背面是露天煤礦，代表工人階級大煉鋼鐵。鋼鐵是國家經濟的重中之重，父親曾響應黨的號召去煉鋼，又聽黨的話回鄉務農。

後來父親最大期望是子女回城，像他一樣去舉鋼叉，當學徒工，每月賺十七元工資。然而，八○年代國家改革開放，從計畫經濟向市場經濟轉型，自由市場活躍，物價飛漲。國營大中型企業工人大規模下崗，自由擇業，技校畢業馬上就失業，農村實行包產到戶。時代發生核聚變，又好像大水沖破螞蟻窩，老百姓就是螞蟻，在變化中掙扎求存。

➤➤➤五元人民幣（下）