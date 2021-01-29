我小時住的院裡有一家姓雷，門下有五個兒子，出生年代從五○年代初到六○年代中，個個精力旺盛，猶如悟空再世。用雷媽的話說：「天上都是你們的腳板印。」

雷家只有雷爸一人工作，養育五個如狼崽般的兒子，生活的拮据是顯而易見的，再加那時的口糧是限制供應，所以雷媽除了料理家務外，一個很重要的事情就是每天到菜場收集丟棄的下腳菜，還時不時回農村娘家「打秋風」。

在雷家，分發飯菜是一項技術活，一定要分配平均，不能有絲毫偏差，否則就是一場大戰。有一次，他們的父母帶著小五去看爺爺奶奶，給他們留了一個大饅頭，四兄弟分吃，分饅頭的重任當然是交給老大。我弟弟因為去他家玩，正好見證分饅頭，只見老大拿著一把菜刀，小心翼翼地對著饅頭比畫，但是總被其他三兄弟叫嚷不準確。鬧了半天，老三說乾脆叫我弟弟分，因為他不吃，就不會有私心。

儘管我弟弟非常認真，小心地把饅頭分成四分，他們還是說分得不均勻，然後就想了一個辦法。他們四人圍成一圈，我弟弟站中間，所有人閉上眼睛，我弟隨機拿一個饅頭轉圈，一人喊停的時候，饅頭對著誰，那分饅頭就屬於誰。這是名副其實的雙盲呀，得大得小，完全憑運氣了。

那天，一塊饅頭下肚，意猶未盡的雷家老二立下誓言：「以後有錢了，一定要把饅頭吃傷。」（在我們那裡，把一種食物「吃傷」就是表示要吃到發吐的境地）老二成年後，拜改革開放之賜，承包了一個大學食堂，那饅頭絕對是可以隨便吃的，有志者，事竟成，童年美夢果成真。

在雷家，吃肉更是一件非常隆重的儀式。在什麼都憑票供應的年代，不論大人小孩，每人每月只有一斤肉。鑑於雷家五兄弟的虎狼之胃，把區區七斤肉再分幾次品嘗，那是非常不人道的事情。所以他們的父母選擇一次性大快朵頤，讓乾癟的肚腹得到一次充分的油水滋潤，讓饑餓的兒子們有一種享受盛宴的幻象。

雷媽經常會在院裡炫耀，她怎樣用最卑賤的態度、最奉承的語言央求賣肉師傅，然後拿到一塊最肥的肉。吃肉那天，吃過午飯，五個兒子都會不約而同地待在家裡；從雷媽開始煮肉開始，每個人都圍繞在灶台周圍，盡量張開胸廓，呼吸著那瀰漫在空氣中的肉香。

一月一次的幸福晚餐開始了，肉也是絕對平均分配，每個人都吃得貪婪而莊重，盡量延緩肉塊離開口腔的時間。吃完以後，家人們都必須立即上床睡覺，雷媽說：「吃了就睡，油才巴背。」翻譯成通俗的語言，吃完肉就去睡覺，才能讓肉發揮最大作用，吸收變成身體的一部分。

雷爸還有兩斤工廠發的福利 肉票，只能在工廠食堂使用，每個周日，雷媽會去買半斤最便宜的滷豬頭肉，拿回家用她切蘿蔔絲的刀工，將滷肉切成薄片，打上二兩白酒，擺在雷爸的面前。兒子們站在周圍，等待一、兩片賞賜，然後一哄而散，因為雷爸酒勁上來，就要開始對兒子們興師問罪，一旦認為某人犯了超過他底線的過錯，不但犯錯的人要倒楣，而且五個兒子都要挨揍。曰之：「滿堂紅。」

聽說後來雷家的老二、老三和老五過得還不錯，老大和老四生活稍微困頓一點，但饑餓肯定是與他們分道揚鑣了。