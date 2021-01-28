全國山河一片紅（下）

當時社會上連寫信也有規範。第一行要引用結合本信內容的語錄，第二行必須用全套規範的句子敬祝毛主席萬壽無疆，第三行祝副統帥身體健康，接下來才是收信人的稱呼和信件內容。

就算出門坐火車，車上也有毛澤東思想宣傳隊在車廂裡宣講語錄、旅客比賽背語錄、唱語錄歌、樣板戲片段等活動。單位裡的工間操換成跳忠字舞，結尾的動作總是身體挺直、腳跟踮起、雙手揮向前方，眾人形成葵花向太陽的環形，用肢體語言表示群眾永遠心向黨、心向毛主席。

家庭居室內部也要求革命化。單位裡要舉行評比，看誰的房間最突出。牆上貼毛主席像，周圍的紅紙條象徵光芒四射，如旭日東升。房間正中靠牆處擺毛主席塑像，或四卷「紅寶書」；有的人醉心收集毛主席像章，別在懸毯上展出。工宣隊師傅要逐房參觀，表揚先進，社會上每個角落都要紅彤彤。

當時任何場合都要引用毛主席語錄作為活動的指針。學生們久坐不耐煩，交頭接耳，不聽發言，嘈雜聲四起，這時主持人就高喊：「毛主席教導我們說『加強紀律性』，學生就必須續下去喊：『革命無不勝』 。」毛主席語錄果然靈，會場立馬就啞靜了。但是過了一會，竊竊私語聲又嗡嗡四起，於是又把法寶用一遍，這樣的情景經常反覆出現。

在兩派進行辯論時，各自都用毛主席語錄開頭，表示自己的論點是符合主席教導的。譬如，其中一派動了手，另一派便說：「毛主席教導我們『要文鬥不要武鬥』」；而動了手的一派便會說：「毛主席教導我們 『凡是反動的東西，你不打，它就不倒！』 ，所以打是符合毛主席教導的。」這種語錄派仗往往發展到武鬥，「死人的事是經常發生的」 （見「紀念白求恩」），有的派別就用死者的遺體開展覽會，以激起更大的仇恨，最後將死者埋在本單位的空地裡，墓碑上寫上「烈士」，再刷出毛主席的詩詞：「惟有犧牲多壯志，敢叫日月換新天」。他們的壯志就是要開展更大規模的武鬥。

文革時的報紙，天天在第一版上方刊出一條主席語錄，作為當前的指針，主席像也是經常出現。當時生活簡陋，人們經常用舊報紙糊牆或鋪在褥子下，文革時就成了一條大罪。有的不小心打碎主席塑像，這更是現行反革命的罪行，這樣的案件各地都有。

文革時，圖書館 全部封閉，不少地方焚書，把一切古典的、國外的書籍全歸類為「封資修」的黑貨，一燒了之。社會上除了「雄文四卷」和語錄本外無書可讀。那時有人認為，「雄文四卷」夠讀一輩子，夠用一輩子，且一輩子也讀不完、學不完。

各單位經常評選學習毛主席著作積極分子，當選者基本上是工人或貧下中農出身，再召開全市的毛選學習積極分子大會，披紅戴花；會後去各單位傳經送寶，報告學習體會，匯報他們一輩子讀毛主席的書，聽毛主席的話，做毛主席的好學生的體會和行動，進一步掀起學習毛著高潮。這些毛著學習積極分子也是進一步提拔幹部的對象，因此爭當毛著積極分子也是晉升的必由之路。

上述這些中國 山河一片紅的景象只是我回憶中的片段，也僅是狂飆十年的吉光片羽，恐怕七○後都想不起來，更遑論八○後、九○後。在他們看來，這些都是天方夜譚，但這就是那個年代的現實！但願這些景象不再重現，只能在寧夏銀川鎮北堡影視城的文革館裡見到模擬塑像。

➤➤➤全國山河一片紅（上）