在一九四一年五月的某一天，路建奉命率十二名戰士到五汛區執行任務，代理區長劉輔庭準備午宴招待路建等人，飯後又殷勤地安排他們到天一池洗浴。天一池的名字，顧名思義乃天下第一池，意指周圍方圓幾十里僅此一個浴池。

路建等人難得有機會洗澡，洗去身上污垢固然爽快，可是他們沒想到這竟是劉輔庭的奸計。劉輔庭是「紅皮白骨」：他明裡接受八路軍領導，實際上是國民黨 骨幹，連區公所和區自衛隊也都是國軍人馬。

路建進入天一池不久，劉輔庭就率部包圍小浴室。他先派人悄悄進入更衣間，把路建等人的武器和衣服抱了出來，然後喊話要裡面的人投降。路建等人衝出洗澡間，無奈武器和衣服都不見了，赤身裸體無法抵抗，只得束手就擒。劉輔庭計謀之毒正在於此：如若真槍實彈對著幹，鹿死誰手還難說；可是把路建等人騙去洗澡，不費一槍一彈就全部活捉。

劉輔庭怕路建逃走，竟殘忍地用鐵絲把他們的手掌穿起來，牽到五汛鎮上先遊街後殺害，路建時年二十三歲。自此劉輔庭公開對抗八路軍，於一九四三年被緝捕鎮壓。一九五七年為紀念路建烈士，在小浴室所在地設立路建鄉，成立人民公社後改為路建大隊。

老者最後才回答了我的疑問：「現在你明白為什麼只有我們五汛有浴室吧？其實濱海好幾個公社都有浴室，可是因為煤炭供不應求，都關閉了。唯獨我們這裡，因為有路建烈士，才能一直開著。」

老者的回憶讓我唏噓不已，後來每次到小浴室洗澡，眼前就會浮現二十多年前，路建等人在此不但赤手空拳，而且赤身裸體的悲壯一幕。古往今來的英雄，末路各異，可是像路建這樣，因為洗澡而無奈走向末路的烈士，恐怕是絕無僅有的吧。

光陰如白駒過隙，又是半個多世紀過去。人民公社被撤銷後，路建大隊改稱為路建村。不知道村裡那個浴室還在嗎？如果還開著，就該有八十多年歷史了。

➤➤➤小浴室的烈士（上）