《老照片說故事》一張小學畢業照

作者（第四排左五）的小學畢業照。

這張照片是五年前小學同學大緯電郵給我的，是上海宛平路小學五九屆六年級一班於一九五九年七月在衡山公園內拍攝的小學畢業照，照片背景是衡山飯店（原法租界畢卡第公寓）。全班五十一個同學，而照片上卻只有四十一人。儘管照片上少了十個同學，但這張照片依然異常珍貴。

畫面上髮小（青梅竹馬）們脖子上都繫著清一色的紅領巾，一臉稚氣，春風洋溢。而坐在第二排正中的是陳校長、沈教導主任、郁賢貞班主任等老師，更顯此張照片更不一樣。

照片附件還特地註明昔日同窗的名字，便於「對號入座」，這不由得讓我回憶起與這些「穿開襠褲朋友」一起度過美好童年的難忘時光，一個個場景像「拉洋片」一樣甜蜜而歡樂，歷歷在目。

經過幾十年的變遷，髮小們從少年到青年，又走過中年到老年。「日月如梭人易老」，一瞬間我們已進入古稀之年。小學同學均散居在上海、深圳、石家莊等不同城市；有的還遠赴洛杉磯 、芝加哥 、多倫多等海外定居。同學之間雖少數幾個有聯繫，但多數人早已各奔東西，散落天涯。即便不期而遇，也可能失之交臂。

然而，兒時一起嬉戲，一起玩耍，天真爛漫，形影不離的情景，令人懷念，對髮小的思念之情 一直是我們心中難以放下的「弦」。

老同學大緯便萌發「穿越童年時光隧道，尋找髮小」的突發奇想，通過幾個同學串聯，以「滾雪球」方式，千方百計找尋老同學；甚至去城市社會保障局請求查找，乃至大海撈針。功夫不負有心人，大緯以鍥而不捨的精神，走訪人家、電話追蹤、電郵跟進，一一找回失散幾十年的髮小，終於逐步建成二十人的微信 朋友圈。

這批七十多歲老同學塵封的記憶庫 ，像潰了堤一般崩口而出，童年一起白相（玩）的場景，打鬧趣事，同窗友誼……每天有說不完的話，講不完的故事。我們這批爺爺奶奶級的「銀髮族」 ，一個個都變成了「老小孩」 ，人也似乎感覺年輕了許多。

二○一五年十月，我從洛杉磯飛回上海走親訪友，並與闊別半個多世紀的髮小團聚，心情不免有點興奮與緊張。聚會地點是在徐家匯順風大酒樓，這是我們小時候玩耍熟悉的地盤。但現在的徐家匯早已面目全非，舊貌換新顔了，成了上海著名的現代商業圈，繁華世界。

十多位同學雖都已兩鬢如霜，但都精神昂揚。言談之間不時折射出對母校的懷念，對老師的心存感激，師恩難忘和對同窗髮小親如手足的思念。