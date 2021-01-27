文革期間的一九六八年，我從南京大學畢業，被發配到有「江蘇西伯利亞」之稱的濱海縣。偉大領袖指示，大學畢業生必須接受貧下中農「再教育 」。因此到濱海沒幾天，我就被再發配，一竿子插到底，到了五汛公社某生產隊勞動。

而這還是蒙負責分配的縣政工組老仇的照顧，他對我說：「整個濱海除了縣城有澡堂，只有五汛有個浴室，其餘二十幾個公社都沒有。你去了就知道有浴室的好處了。」

到生產隊後幹了幾天農活，我出了身臭汗，渾身難受。想起老仇的話，我就與同伴們走了七、八里路，好不容易找到這個浴室。我從未見過如此狹小的浴室：只有三間房，中間是洗澡池，兩邊分別是更衣間與燒水間。我也從未見過如此簡陋的浴室，洗澡池比一張單人床大不了多少，水深只及膝蓋，池子的一頭連著口大鐵鍋，鐵鍋的下面就是爐火。十幾個人圍著池子「排排坐吃果果」，用毛巾蘸著池水洗澡，洗過之後連沖洗的水都沒有。至於淋浴、洗臉池和睡榻，全都缺乏，連廁所都沒有。

我不禁納悶：這般寒酸的浴室有什麼可誇耀的？不過，我很快就明白了老仇的話不假，幹活出了臭汗，身上黏了許多麥芒，去了小浴室洗一把，感覺絕對不一樣。

不過我還是好奇：縣裡其他公社都沒有浴室，唯獨五汛有，莫非有什麼原因？與看守浴室的老者熟悉後，我就向他打聽。

老者並沒有直接回答我的問題，而是說：「別看浴室小，歷史上可是有一筆的。這個浴室四十多年前就有了，當時叫天一池。你知道這一帶屬於哪個大隊嗎？」我說：「好像是路建大隊吧？」老者說：「正是。你知道為什麼叫路建大隊嗎？路建是烈士的名字，這個浴室就同他有關，聽我慢慢道來。」

路建是吉林省人，一九一八年生。抗戰爆發後，他積極參與抗日救亡活動，二十歲那年奔赴太行山參加八路軍，次年加入共產黨。一九四○年路建隨黃克誠率領的八路軍五縱隊南下，任江蘇省阜寧縣東北行署（即濱海縣前身）的民政課長。

當時的濱海，八路軍、國軍、日軍三方勢力犬牙交錯；八路軍與國軍都抗日，雙方合作卻又摩擦，形勢錯綜複雜。

➤➤➤小浴室的烈士（下）