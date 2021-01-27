全國山河一片紅（上）

一九六六年的文化大革命首先從學校鬧開，把自一九四九年解放以來的教育 ，說成是由一條又粗、又長、又黑的資產階級教育路線統治著；校長、書記全是這一條黑路線的執行人，是黑幫反革命分子，排在「地富反壞右」之後，應該全部打倒再踏上一隻腳。

我當時是普通教師，擔任外語教研組組長，全心全力撲在教學上，一直受學生歡迎和尊敬，這時卻和其他幾位教研組長一起，成了執行又粗又黑的黑路線的黑幹將，受到批判。黑色本來意味著高雅、莊重和悲愴，那個時代，黑代表著反動、反革命，而紅變成了最革命的色彩。於是「紅與黑」成文革時期最常見的顏色，對劉少奇、彭德懷等由上至下的「黑幫」分子用黑色打叉，用紅色謳歌革命。

於是，城市、街道風行用紅漆、紅顏料塗成紅色，一時「洛陽紅漆貴」，很多地方紅漆被買光。我一九六七年回上海探親，朋友紛紛委託我代購一些物品，如電池之類的東西，小城市那時很難買到。我到上海金陵東路準備採購，那條街很有南粵風味，沿街建有騎樓。結果卻發現，沿街的樓柱刷滿紅彤彤的革命標語，整條街一片紅，櫥窗裡全是「紅寶書」、毛主席塑像，紅太陽光芒四射；看來好像家家都是新華書店 ，從門面和櫥窗看，很難判斷是什麼店，採購的困難可想而知。

當時，這種宣傳和學習毛澤東著作的活動遍及全社會的每一個角落，是整個社會生活的主要內容。在學校裡，每天的早讀本來是學生朗讀語文、英語的寶貴時間，這時變了，早讀時間以進行「早請示」作為開始。先由班主任或紅衛兵隊長宣告：「首先，讓我們敬祝我們的偉大領袖、偉大統帥、偉大導師、偉大舵手，我們心中最紅最紅的紅太陽毛主席萬壽無疆！」全班學生立即跟著高喊：「萬壽無疆！萬壽無疆！」而且，一面呼，一面要把拿著語錄本的手有節奏地向右上方揮出，滿臉要顯出十分虔誠的表情。

接著，班主任再高呼：「敬祝毛主席的親密戰友林副統帥身體健康！」話聲剛落，全班接著高呼：「永遠健康！永遠健康！」一面重複揮動語錄本的動作。日後，待我到了加拿大 ，我看見教徒們在結束禮拜時要齊聲背誦祈禱詞，最後大聲以「阿門」結束禱告，我不由想起，文革時的規範和教堂的程序何其相似！

上述儀式結束後，才進入早讀。但是，學生們必須首先朗讀「老三篇」，即毛主席的「為人民服務」、「紀念白求恩」、「愚公移山」三篇短文。有時老師根據形勢和任務，選出一篇朗讀，如將要下鄉修梯田、學大寨了，就讀「愚公移山」。當時要求大家熟練讀背老三篇。

到了傍晚放學前，又要進行「晚匯報」，程序和早請示雷同，有時要指定個別人講講學習和運用語錄或「老三篇」的體會，因此，類似的聚會又稱「講用會」。當時，不論工廠、機關、生產隊，每天都進行早請示、晚匯報。百貨公司開門時顧客湧入，但第一個程序必須是樓上樓下售貨員和站在櫃台外、山南海北來的顧客共同早請示，紅語錄本要人人隨身帶，及時揮動，山呼「萬壽無疆」。

當時運用語錄辦事的這套程序普及到每一角落。人們到飯館吃飯，也要處處運用語錄，典型用語如下：

顧客：「節約鬧革命，請給我買碗油潑辣子麵。」

售票員：「為人民服務，牌子請拿好，這是找你的錢。」

一些老年人弄不清楚這套規範，搞得手足無措，戰戰兢兢，只怕犯政治錯誤，社會上形容是：老革命遇到了新問題。

學校裡上體育課，要求學生引體向上要做到十下為及格。有的學生體力差做不到，於是傳出佳話：以語錄為動力，振奮精神，有助達標。經常看到，有的學生在拚命掙扎，旁邊的人高呼：「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利」，有的學生拚及格了，這就成了「毛澤東思想的偉大勝利」。

當時教師上課，也要處處引用語錄作統帥。有一次由我上一堂示範課，我引用了不少毛主席語錄，課後大家評論不錯。臨到領導作指示時，他說他看到一個材料，某地一位教師全堂課的每句話都有據可查，都是毛主席的原話，全來自「毛選」四卷。我聽了大為感動，決心進一步努力，但是在外語課上如何貫徹這條經驗還實在有難度，總不能把外語課上成語錄課。

➤➤➤全國山河一片紅（下）