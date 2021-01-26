紅白喜事有講究（下）

三天後，新郎要陪新娘回娘家看望父母，這叫回門。回門時要帶禮品，禮品可以由新郎新娘自己拿，也可以另外有人帶。

回門時，新娘的娘家若有愛玩愛鬧的嫂子，吃飯時新郎一要控制飲酒，切不可過量；二要注意謹防嫂子們給姑爺包一個全是辣椒醬的辣餃子，注意的辦法就是吃飯時要小口咬，不要狼吞虎嚥，把整個餃子一口吃下，吃到嘴裡咬爛了，鬧出狼狽相，惹人笑話。

三天回門，要當天去當天回，不行過夜。

新媳婦生孩子也是一喜。新媳婦生第一個孩子也要收禮待客，待客的時間在生孩子當月以內。生了小孩三天時，要給新娘的娘家報喜，寫喜帖時也有講究，若是生的男孩，喜帖要寫明：弄璋之喜，是女孩寫明弄瓦之喜，寫明○月○日湯餅候。娘家人有親屬來往、朋友來往的就可以捎信打招呼，屆時一併攜禮赴宴。

娘家人或親朋送禮，送這一類吃麵條的禮，不外乎：米、麵、雞蛋 、紅糖、小孩子穿的衣服、炸的油條油粿之類。裝這些食物的用具，不能用竹籃、竹筐，以避諱竹籃打水──一場空，以招人不待見，甚至拒收此禮。當然，送這樣的禮時，不要忘了給拴毛孩的錢，這是好的兆頭，把毛孩拴著，不能丟了。這一份禮可沒有限量，關係好，財力雄厚者，給多少都行，只要給者願意送，收者願意收，就行。

最後說說白喜的講究。

一、老人去世後，趁屍身未涼，趕快給老人穿壽衣；裡外三層，上下身一樣，一單二裌三棉，貼身是柔軟的單衣單褲，中間穿裌衽裌褲，外面穿藍棉襖藍棉褲，頭戴藍色帽子，腳穿白襪藍鞋，再用一襪白麻攔著雙腳，這叫絆腳鎖，面上蓋一燒紙，嘴裡放一枚帶線的銅錢。

二、腳頭放的供品：一隻略煮過的公雞，一塊豬肉、饅頭、水果等。

三、腳頭點一盞長明燈，下葬時放在棺木底座上。

放一個飲食罐，由兒女晚輩往裡放饅頭等食物，一人放一次。放一個瓦盆，由兒女晚輩在盆底錐孔，一人錐一個。

四、諸事安排妥當後，遺體由室內移往門外的棺材裡時，揭去蓋在面上的紙，遺體不能見天，上面撐著單子，燃放鞭炮，兒女親人往棺內再見上老人面，蓋上棺蓋，木工用斧鑿在棺材兩邊蓋子與棺體接觸處做四個扣，然後用扣扣上，然後移往大街，挽繩繫索，抬往墳地安葬。

棺木起駕時，長子把老盆摔碎，扛著纏有紙條的一根長柳棍走在棺木前邊，其餘孝子走在棺木後邊。

抬著棺材過橋或拐彎時，都要放鞭鳴炮，點燃紙錢。到墓地後，棺木下葬到墓穴後，長子先鏟第一鏟土，墳墓封好後，腳頭處要修一個祭品台，供子女親屬祭祀時放禮品用。三天時子女親屬要到墳地祭祀，焚化紙錢，送食品禮物，同時圓墳加固墳墓，並修墳頭，燃放鞭炮。

從下葬之日起，連著七天，傍晚時子女親屬到墳地燒紙送火。七天為一期，頭期中午子女親屬要到墳地祭拜一次，五時期再來祭拜一次。第一周年、第二周年、第三周年，子女親屬要到墳地祭拜。

以後，凡清明節、農曆十月初一日子女親屬，都要到墳地祭典。

按照孔子所言，侍死如侍生，對逝者的祭典要像對逝者生前的侍奉照顧一樣，方顯出兒女親人對長者的孝心。逝者兒女貼春聯，第一年用紫色紙，第二年用黃色紙，第三年用綠色紙。

老人去世後，穿孝三年，老人剛去世時，來不及做孝衣、白鞋，就在鞋前縫塊白布，在上衣衣邊袖口、褲腳縫一圈白布。

➤➤➤紅白喜事有講究（上）