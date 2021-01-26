《老照片說故事》母校憶舊

作者大一寒假，回到家鄉，跟妹妹在高中母校大門口留影。

這是我大一寒假，逃離淒風苦雨的台北，回到家鄉，跟妹妹在高中母校大門口的留影。看到度過六年黛綠年華的建築物，往事不禁逐一浮現眼前。

校長劉快治據說是日據時代屏東的第一才女，她大概是老子的信徒，無為而治，辦學不在多言；破天荒的一次朝會訓話是，要大家好好讀書，將來好考「稀飯」大學，為人師表。

人稱「老麥」的教務處麥主任，作風強勢，特別對初中直升高中的畢業生北上報考「北一女」，十分感冒；為了防止人才外流，從高我一屆的學姊開始，他就扣留直升前十名的畢業證書，沒想到窮則變，變則通，學姐憑獎狀仍能報考；氣得老麥連我們這一屆的獎狀都扣留，堅持要放棄直升，另謀高就的人，只有去教務處找老麥，聽他一頓訓斥後，領走證書。

為了不增加父母負擔，我決定直升母校。開學後考上「北一女」的同學，寄來她們第一次月考的英文試題，難度頗高，名校果然非比尋常。高中畢業，殊途同歸，我們又變成大學同學，只是她們有的考進第一志願，我卻沒能如願考上醫學系。

因為代表台灣 參加瓊斯盃籃球賽的克難隊，隊長賴連光的太太—林招治老師，在我們女中教體育，一天賴連光的隊友連袂到教師宿舍造訪，天上掉下來的禮物，可便宜我們這些女生粉絲了。消息傳出，下課時，大夥興奮地擠在宿舍門口，爭睹英雄風采，七嘴八舌地尖叫球員的名字。這個可遇而不可求的經歷，讓我們這些南部小城的女生，津津樂道了好一陣子。

音樂老師教唱校歌，嫌我們唱得不帶勁兒，憤青的理由還不少：曲調這麼平淡沉悶，歌詞又誇張，「武山蒼蒼兮淡水湯湯，屏東美麗兮草木芬芳」，屏東跟台東界山的大武山、高屏界溪的下淡水溪，分明遠在天邊，卻非要扯入歌詞，好像學校依山傍水，山明水秀似的。

不過，時過境遷，現在在YouTube 聽，懷舊之情油然而生，感受竟截然不同。多麼懷念那段擁有無限憧憬的荳蔻年華，只是，就像「青春舞曲」最後一句歌詞一樣：我的青春小鳥永遠回不來了。