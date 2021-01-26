上高中時，寒假前，我曾有一次逃學未遂的經歷，今天想起來，讓我一陣酸楚。

那年，我在天津寧河縣豐台中學上高中一年級，寒假前有一天很冷，我很早就到了學校，幫助值日的同學打掃完教室、生好爐火，按部就班地坐在座位上複習起功課。我打開鉛筆盒，看了看貼在鉛筆盒蓋背面的課程表，第一節課是教語文的班主任于老師來上課，我把老師要求的知識點都準備充分，估計對於提問能夠應付充分，難不倒我。

可是，上課後，老師一開始並沒有提問我準備的內容，而是問：「咱們班的同學哪位還沒有交學費，沒有交的站起來。」我一聽老師的話，整個人一下子懵了。我一點準備也沒有。我站起來時，身體一陣燥熱，幾天前，班主任于老師就催促沒有交學費的同學，抓緊時間把學費交上來。不過，那次只是大面地說一說，並沒有單兵教練，讓沒有交的同學在班上亮相。此事我只和父親說過一次，就不好意思再催家長給我錢。

因為我的家境貧寒，家長生活壓力實在太大，經濟收入捉襟見肘。父母都是普通農民，靠在生產隊勞動維持生活，生產隊的效益不好，一個整勞力（標準的勞動力）一天掙十分的價值才一角多錢，年底不但不能分紅，還要倒貼。家裡唯一的一塊自留地產的白菜都入窖，本可以拿出一些來賣掉，貼補家用；可是當時即使是出售自產的農產品，也被看做是資本主義的尾巴，被禁止。

父親無奈，只能讓我給在東北工作的姑姑寫封信求助，姑姑是一名油漆工，工資也不高，維持家庭生活不富裕，可是接到我的信以後，感到我的學業耽誤不得，還是答應等開工資後，給我寄過來。姑姑的回信，讓我有了盼頭，接下來的日子，就是等待。自己心裡著急也沒有辦法。

我看了看四周，站起來的，除我之外，還有兩位同學。我雖然站在前面，因我的個子較矮，還靠牆，沒有引起老師注意，老師一眼就看到了後面的那兩位高個子。老師問其中一位：「什麼時候交學費？」高個子說：「明天交。」問另一位，也說：「明天交。」然後扭過臉來，才問我，我也按照他們說的，也說明天交。不過我的聲音很小，因為我實在沒有底氣，我的姑姑是不是能夠明天寄過來，我心裡一點底也沒有。

這件事，我回家後，並沒有和家長說。第二天我照例和我的一位鄰居伙伴去上學，我知道那天還有語文課，我怕老師再問到此事，就對伙伴說：「我今天不去上學了。」伙伴問：「那你去哪裡？回家嗎？」我說：「不回家，離家有一里地的地方有一個揚水站，那裡有一個空房子，我在那裡躲著去。」

伙伴立馬回我：「這大冬天的你去那裡還不凍壞了，這可不行。你不能逃課。你昨天不是說的，明天交學費嗎？明天，你可沒有說幾月幾日，今天是昨天的明天，今天的明天又順延一天。不是有句話嗎？明日復明日，明日何其多。你說的明天，可以拖延好多天呢，你怕什麼？老師問你，你還說明天交，不就得了嗎。」

我怎麼沒有想到呢？我和伙伴上學去了。好在到了學校，班主任老師在上課時並沒有問及此事，估計三個未交學費的，其他兩位都交了，剩我自己，老師不好意思讓我站起來了。我是這麼想的，我心裡忐忑不安，但是還是感謝老師的寬容。

好在那天，姑姑寄來的錢已經到了，父親從郵局取出，第二天我就交了學費。

今天想起來，那年寒假前的那次逃學未遂，讓我膽戰心驚。雖然如此，但換來的是我對學習機會的珍惜。不堪的時光沒有白白流過，讓我心裡有憂患，也有獲益。