紅白喜事有講究（上）

在我們家鄉，有紅白喜事一說。嫁閨女、娶媳婦、新媳婦生孩子，都叫喜事，這叫紅喜；老人去世，叫白喜。紅喜、白喜合一塊就叫紅白喜事。

嫁閨女、娶媳婦、生孩子叫紅喜，好理解；爺爺、奶奶，或者父親、母親去世了，這明明是喪事，為何也叫喜事？

人只能活一輩子，不可能長久活在世上，父母長輩高壽而終，沒病沒痛，甚至連痛苦都沒有，就嚥氣閉眼了。像我家鄉有一位鄰居大媽，有一天告訴兒媳婦說：「咱家蔥還有幾溝沒有賣呀？」媳婦說還有五溝，她告訴媳婦說，留下兩溝不要賣了。媳婦說一溝要挖六、七十斤，過年也吃不完哇！她回說：「妳不要問了，到時候就知道了。」過了兩天又對媳婦說：「你讓長安（她的兒子）明天下鄉把恁姊叫回來，我想她了。」女兒來了之後住了兩天，看母親好好的就要回家。她對女兒說：「再住兩天吧，再陪陪我」。結果第二天夜裡她就無疾而終，享年八十七歲。

像這樣去世的老人就是老死的，稱為白喜，推而廣之，凡是喪了長輩的，也都稱為白喜。

先說女兒出嫁的規定。女兒出嫁上轎前，由母親或是嫂子取一塊方方正正的紅布給上轎的女兒蓋在頭上，這叫蓋頭布；蓋頭布要蓋著頭，遮著面，然後由人挽扶著走出閨房上花轎，外人包括抬花轎的轎夫，都不能看到蓋著紅頭布的新人面孔。新娘的尊貴面容只有新郎才可以看第一眼，其他任何人都無權看第一眼。

女兒上轎前，由母親或嫂子給一條新毛巾，告訴女兒第一夜和新郎睡覺時墊在下身下面，以免行房時汙染了床單、棉被，有失雅觀。

挽扶新人上轎、下轎的人，新娘要給賞錢，給多給少，由新娘隨心便意，沒有規定，到了婆家有童男童女扶新娘下轎，走進上房，新娘也要給賞錢。

新娘上轎之前，娘家要招待抬轎的轎夫用早餐，這裡可有講究，若是招待得不好，轎夫有意見而報復、使壞，就苦了坐轎的新娘子了。在路上，轎夫猛用勁忽閃轎子，新娘在轎裡被顛得五臟六腑翻江倒海，甚至被顛得不斷嘔吐，十分難受。這種情況一般不會出現，不過不得不防。

閨女出嫁，娘家要陪送嫁妝，一般人家陪送的嫁妝有大衣櫃、衣箱、抽屜桌、棉被、棉衣、春秋穿的衣裳等，這要根據娘家的財力而定，沒有硬性規定；大戶人家，財力雄厚，抬嫁妝的隊列就是長長的一隊，嫁妝可不在少數。

閨女上轎走了之後，娘家要宴待賓客，至於賓客的多寡，不一而足，添箱送禮的人多了就多待，少了就少待。有幾十桌的、上百桌的，也有幾桌、十幾桌的，一般一桌坐八個人。

再說娶媳婦。花轎到了婆家後，要有童男童女到花轎跟前挽扶新娘下轎走進上房，同時要鳴鞭放炮，吹奏樂器，熱烈慶祝，熱鬧非凡。

新娘進屋落坐後，有人端水，有人拿毛巾，讓新娘洗手擦臉淨面，新娘要給端水拿毛巾之人發賞錢。

新娘洗手淨面之後，新郎新娘有人指揮著行磕頭大禮，一拜天地，二拜父母高堂，三夫妻對拜。然後新郎扶新娘走進洞房，新娘落坐後，新郎掀去新娘的蓋頭紅布，欣賞新娘美麗的面容。

中午設宴招待賓客時，新郎新娘要走出洞房，向客人敬酒表示感謝。

夜晚，有親屬、近鄰要鬧洞房，新郎的長輩要設宴招待白天幫忙的人。新郎若有年輕愛玩愛鬧的弟輩們，要防備他們趁人不注意時鑽進洞房的床底下，偷聽新郎新娘上床之後的動靜，鬧出笑話。

➤➤➤紅白喜事有講究（下）