《老照片說故事》一九六五年飛虎包機

一九六五年美國飛虎航空公司從台灣來美國包機的機票。

這是一張一九六五年美國 飛虎航空公司從台灣 來美國包機的機票。台灣一九六四年以前來美留學生大部分是坐船來的，一九六五年是第一次有留學生包機來美國。

當時，飛機是利用飛虎第二次世界大戰留下來的螺旋槳運輸機改裝而成，機票票價是三百二十美元。那時一美元等於新台幣四十元，而中小學教師月薪約新台幣九百元。

這架包機上全是學生，約一百人，自台北松山機埸起飛，停日本東京加油，飛過北極在阿拉斯加入境，再飛到舊金山 。

我初次坐飛機出國，感到非常新奇。機上晚餐非常豐富，還以為要另付錢。行李限制五十磅，大部分學生都準備在舊金山轉坐Greyhound bus（灰狗巴士），再去各自不同的學校。

非常感謝當時台灣駐舊金山領事館派人來機場接我們，同時請了包車，每人付五十分，把我們載到灰狗巴士車站。當時我對美國毫無所知，下了飛機人生地不熟，三更半夜的哪知Greyhound Bus車站在哪裡？還以為像松山機場，公路局就在旁邊。

他們還在灰狗巴士車站替我們找同伴，其中有三人同坐灰狗經四十小時去堪薩斯，我就是其中之一。

這是五十五年以前的往事，當時大家都很年輕，努力各奔前程。當年隻身來美，如今每位都已屆高齡，子孫滿堂了，願大家安然無恙，珍惜晚年。

我五十五年前用這張機票來了美國，也自堪薩斯搬到紐約，又搬到康乃狄克溫莎，之後又搬到加州矽谷在GE（奇異）公司核能部門工作四十三年，也在三年前退休了。希望同機同學看到這張包機票，也憶起多年的往事。