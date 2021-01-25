歲末，年關將至，過年的氣氛越來越濃，商家張燈結綵，擺滿了琳瑯滿目的商品，家家戶戶忙著清潔掃除，購買年貨，準備禮品。儘管各家過年的方式千變萬化，全家團圓、親人相聚則是過年時的大事情。

七○年代初，我們勘探隊冬季整修在陜北的一個小縣城。我在檢修勘探儀器時遇到難題，隊上說只有檢修完成才讓我請假回家。離過年越來越近，隊友們紛紛提著裝滿禮品的提包，滿面笑容地回家過年。我眼裡看著，心裡著急，只好加班加點，晝夜苦幹，終於在年關前二天解決了難題，檢修好了儀器。

我興高采烈地請了探親假，一溜煙地跑到縣城長途汽車 站。讓我沮喪的是，過年前的汽車票早就賣完了。原來我滿心歡喜地想著盼著，就要與很久沒見的親人們團聚了，可現在，一盆涼水澆了下來，沒有車票，怎麼回家過年？沒辦法，我只好一邊踢著路上的石子，一邊低著頭心灰意冷地走回駐地。

剛進帳篷，突然聽到司機小王在外面叫我。我們很熟，經常在一起下棋，互不服氣，悔棋時相互搶棋子。他要開卡車去西安拉貨，問我願不願意陪他路上做伴兒跑一趟。真是天無絕人之路，我急忙興奮地拎著行李爬進駕駛室，一路催他快開。

到了西安，我在火車站附近下了車，三步併做兩步地奔向售票大廳。一掏兜，發現沒有足夠的錢，搜遍全身還缺十幾元錢。原來，我離開的時候過於匆忙，抓了一把錢，沒有細數就上了車。這可怎麼辦？明天就是年三十了，難道我要泡在西安過年嗎？

正當我萬般無奈之時，突然想起自己與油田駐西安辦事處的老主任有過一面之交。緊急時刻，我只好冒昧地找上門去，厚著臉皮、千謝萬謝地借了錢去買車票。

那時從西安到北京 火車要跑十二小時。火車上擠滿了回家過年的人，過道裡、車廂之間，甚至廁所裡都站滿了人。如果有人上廁所，裡面的人需要擠出來，等別人方便之後，再擠回滿是異味的廁所。我買的無座票，只好在車廂過道上靠著椅背站著。火車飛馳，我又渴又餓，可我的心早已飛向遙遠的家，腦海裡想著回到家裡的情景，眼前彷彿出現了親人們一張張熱情的笑臉。

到了北京，已經是大年三十的晚上。家家戶戶的窗戶透出溫暖的燈光，熱鬧的鞭炮聲此起彼伏。我帶著一身寒氣，衝進家裡，引起家裡人的一片歡呼。奶奶和媽媽忙著從廚房裡端出熱呼呼的飯菜，爸爸滿面笑容地打開一瓶多年的好酒，弟弟妹妹圍著我問這問那。歡聲笑語裡充滿了濃濃的親情。那頓年夜飯吃了很久很久。