偷書賊苦澀的快樂（下）

少年的我，就像初生牛犢不畏虎，敢想敢做。在一個夜黑風高的日子裡，我輕車熟路從窗台上爬進圖書館，當我用力打開藏書櫃，滿櫃子的世界名著，使我目瞪口呆，不知所措。心情太激動了，像波濤洶湧的大海一樣；恍惚間自問這是不是夢啊，捏了一下自己的臉，疼痛卻讓我興奮了起來。

此時，門外傳來腳步聲把我驚醒，也許是作賊心虛，慌忙中我僅拿了「紅與黑」和「十日談」兩本書後，便逃之夭夭。

回家後，當我一頭鑽進落滿灰塵的小閣樓後，心中的狂喜仍然難以言喻。儘管我大逆不道，成了偷盜「封、資、修大毒草」的偷書賊，然而一想到這場史無前例的文革運動，就是一場劇烈的偷竊，搶劫般奪走了人們原來安定的生活、甚至人的性命，只留下無可奈何、萬念俱灰。

如果和偷書的我比起來，偷走人類幸福和安居的人才是更大的罪人。更何況，魯迅在「孔乙己」裡說：「竊書不能算偷！竊書，讀書人的事，能算偷嗎？」我還聯想到一本書中的一段話：「有些人就是這樣……雖然一直是默不做聲的忍受、忍受，彷彿無力反抗任何東西；然而到達一個極限以後，便會在瞬間決然地爆發出潛在的生命的力量。」

我明白了一個道理，要活下去得要以犧牲罪惡感和羞恥感為代價。想到這裡，我放下了糾結，卸除了負罪感，心中像放落一副千斤擔子般的輕快，盡情感受著偷書賊的快樂。於是，我像饑餓的人撲向麵包一樣，通宵達旦地在閱讀中穿越絕望，忽視眼前的苦痛，精神得以解脫。

從此，這兩本書始終伴隨我浪跡天涯。一切都像命中注定，一個機會直接引發了另一個機會。文革結束後恢復高考制度，我獲得了考試的機會，以全區第一名的成績，跨進大學中文系。我的畢業論文「紅與黑和金瓶梅的比較研究」，被評為大學生優秀畢業論文，並獲得了作為歷史資料館藏的殊榮。

居家避疫 九個多月以來，每天壞新聞不斷，所有一切均像一塊塊大石壓在心頭。在我重新展讀薄伽丘關於瘟疫的「十日談」後，一下子就讓我鉛重的心頭輕盈起來：這個世界也許還不至於像自己認為那麼糟。

我不但可以從書中的故事中，找到快樂和安慰，而且有新的感想。時隔六百多年，薄伽丘在黑死病大爆發的瘟疫時期寫下這本書，在眼下全球肆虐的新冠疫情風暴 下，「十日談」於災難中觀察人性，體悟愛憎，有穿越時空的價值。

➤➤➤偷書賊苦澀的快樂（上）