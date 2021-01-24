父親每年都指揮我們兄弟幾個打掃衛生，粉刷牆壁。他身先士卒，率領我們把老式的木框窗子拆下來，先是水洗，再用舊報紙把窗玻璃擦得錚亮。也許為了省錢，父親刷牆從不用油漆，也不用牆粉；而是買來乾石灰，放到鉛桶裡加水融化成石灰水，然後讓我們輪流爬上扶梯用排筆刷牆。他好像並不需用湯姆索亞的小伎倆來引誘我們，因為我們都一心要為新年新氣象貢獻自己的力量。當然，粉刷時一定要戴好手套，不然皮膚碰到石灰水會受傷。還有，粉刷前切不可忘記用豬血拌老粉，把牆面的大小凹洞填平；由於這道工序，所以上海人喜歡開涮臉上有麻子的人，說他們應該用豬血老粉嵌臉為宜。

四壁刷白之後，父親會拿出他珍藏的名人字畫掛軸，懸掛到牆上，使屋裡蓬蓽生輝，喜氣叢生。我們兄弟也不肯示弱，各顯所長。我哥擅長畫人物，尤其是「三國志」裡的劉、關、張和趙雲等，不管是站立的還是騎馬的，畫一個像一個。我喜歡畫動物，比如咆哮的老虎、奔跑的麋鹿等。我們倆把自己的新作張貼牆上，再用彩紙圈起來，就組成了我們自己的迎春畫廊，使陋室更加春意盎然。

兒時我喜歡收集各類物品，包括郵票、香菸盒子，甚至糖紙頭。過年時糖果不離口，當然為我的糖紙收藏本帶來擴充的良機，其中各色奶油牛軋糖的漂亮玻璃紙更是我的收藏首選，裝滿本子後我常常拿出來向小朋友炫耀。

過年的又一大樂趣是放炮仗，也就是鞭炮。我們用平時節省的零用銅鈿加上壓歲錢，到弄堂對面的菸紙店買了些「龍盆轉」和「穿地龍」之類的耀眼花飾炮仗，但買得更多的是一長串連接的小炮仗，價錢便宜，而且可以拆開來「篤悠悠」地點放，細水長流。

我們弄堂裡的二號住宅是一個叫誠篤會的寺廟，有和尚居住和管理，它在緊靠馬路一邊有單獨出口。廟裡有個很大的天井，中間擺放一個銅香爐，過年時總有不少虔誠的香客來拜佛許願，天井裡總是煙霧繚繞，祥雲密布。我有一個叫根寶的小伙伴突然想出個妙計，他帶我們來到誠篤會天井裡，把一枝大炮仗插在銅香爐裡點燃，然後我們一齊退到門口觀看。只聽見大炮仗轟隆一聲爆炸，把香爐裡的香灰炸得四下飛散，香客們一個個驚愕莫名，而我們這些搗蛋鬼卻哈哈大笑著遁去。

我的祖母體弱多病，於某年的春節前不久故世，我們都很難過。父母在家裡設立靈堂，牆上掛著祖母的黑白遺像，方桌上擺放小香爐和祭祀食品。碰巧那年，年邁的外公和外婆有急事，急召父母去鄉下幫助處理，只留下我們兄弟姐妹在滬過年。不可思議的是，連續三天早上起來，我們都發現方桌上靠西邊的一個祭品盤中少了一個荸薺，儘管我們每天都補充一個進去。年幼的我們不知所措，找到鄰居梁媽媽求助。她來到我家，在祖母的畫像前跪下，嘴裡念念有詞，「老奶奶啊，求求你別驚嚇我們的小孩子」。莫非她的禱告起作用？抑或真是祖母顯靈？反正後來沒再短缺什麼。現在想來，作祟的理應是老鼠，因牠每天沿老路出沒，才引起我們的無端恐慌，這個案子就這樣了結吧。

一九七○年春節時，父親作出一個重大舉措，帶領全家到南京旅遊，遊覽雨花台、莫愁湖、玄武湖、中山陵和明孝陵等一應名勝古蹟 ，還到新建不久的南京長江大橋，在紅旗飄飄的橋頭堡前拍照留念。那時我已進廠當學徒，卻還是第一次遊覽南京，對壯觀的中山陵和美麗的石頭城留下深刻印象。

不過，印象更深的恐怕還是我們去時所乘坐的棚車，至今難以忘懷。什麼是棚車呢？說白了就是裝運貨物的車廂。因為春節客運量巨增，客車無法滿足需求，於是棚車上陣救急。對乘客來說，優點當然是便宜，而且也能夠按時成行，只是乘客必須有勞其筋骨、苦其心志的精神準備。棚車內一無所有，乘客要麼站著，要麼坐在地上。車廂一角放置一個木桶就算便器，前掛一個草簾子以屏蔽。因為列車開動時木桶會搖晃，桶上又無蓋，裡面的尿液隨時會晃蕩出來，落在地上，其味自然令人惡心。

更糟的是，車廂裡毫無暖氣，車外的寒風不斷從只用鉛絲扎牢的門縫中吹進來，使人瑟瑟發抖，所以坐棚車絕對不是舒心和好白相的事情。

➤➤➤童年盼過年（上）