集體宿舍同房間的劉師兄與我一樣，用現在的話說都是「吃貨」。平時，我們為了偶爾改善集體食堂單調的伙食，會選擇買附近農民的自留地供給，自己煮食，所以宿舍中有簡單的廚具食材。當我提出嘗試捕捉幾隻東風螺煮食時，正合劉師兄意，於是我們默契地一個拿上桶，一個拿起鉗子，戴上雨具便出門上山。雨中的後山灌木草坡一片溼潤，沒走幾步，便看見了一隻隻的東風螺。山上的東風螺真不少啊！不到半個小時，我們已收集了大半桶。

回到宿舍，我們馬上開始對東風螺進行加工，雖然想像中牠是肉食，是野味，而且是沒有骨頭的淨肉。但怎樣加工成為現實問題。其實突然冒雨上山去採螺，採來的螺怎樣處理，烹製過程需要什麼配料、烹製工具，我們完全沒有準備。工具方面，在宿舍有的只是一個火水（煤油）爐，一只小銻煲及鹽、油、醬油、米等簡單材料。劉兄與我都是二十未出頭的年輕人，從未有過這方面的庖廚經驗，面對這一堆寶貝怎麼炮製？我們兩個一下子無處下手。最後只能用最原始的方式：用菜刀背將螺殼砸碎，再將後部的那一堆腸腸肚肚切去，算是完成了第一道工序。

這樣處理後，原以為用鹽醃一下、沖洗幾遍就可以去潺去羶，下點油鹽做成湯或放一點水、放點醬油，就可以炆成一碟美味的紅燜蝸牛了。其實不然。醃洗幾次以後，還是無法去掉滑如鼻涕的潺及腥羶。再嘗試用滾水焯過兩次，螺肉的腥羶味仍在，只是潺滑的東西稍少了一點。

最後我們只能將螺肉切片，下點油鹽水，下鍋煮十幾分鐘，開鍋盛起開筷。可能是配料、烹調手法太簡陋，也可能此蝸牛與彼蝸牛根本不是一回事，吃起來仍有一種奇怪的腥羶味，而且肉片難以嚼爛。那一口湯的味道也是怪怪的。當然當時渴望肉食，我們還是把它吃完了。

在那個渴望肉食的時代，這次留下的肉食記憶並不美好，僅是果了腹，稍滿足了「有肉吃」的心理而己。在今天進而想到，在不知這種動物的成分如何，能否作為食物進入人的腸胃，對環境有什麼影響的情況下，便捕捉煮食，是多麼不可思議的一件事。

➤➤➤食蝸牛記（上）