法國有道名菜焗法國蝸牛，多年前在一家五星級酒店品嘗過，即留下深刻印象，原來蝸牛是如此的香鮮可口！然而，這並不是我第一次吃蝸牛，在我尚未知道世界上有法國蝸牛這一道美味菜式的上世紀七○年代初，我已經品嘗過蝸牛了。

那時我所嘗的不是法國蝸牛而是本地蝸牛，即廣州人所稱的東風螺；也不是由名廚諸多配料及現代加工工具製作，而是以簡單的工具、原始的方法炮製的蝸牛，口感滋味自然有天壤之別。

兩次吃蝸牛，情景味道不能同日而語，上世紀七○年代我們所吃的蝸牛，以及採捕、製作蝸牛的過程，現在只能作為一件無奈時代的逸事加以回憶了。

當年我們二十出頭，在遠離廣州市區二十公里外的一家企業當學徒。每天繁重的體力勞動，加上青年時期身體對能量渴求旺盛，單位食堂每頓飯大致只能吃到幾片薄薄的肉片，豈能滿足青年時期對肉的渴望？

工廠是新建的工廠，地處郊區交通不便，我們每周只能坐解放牌貨車回家一次。工廠為我們建住的集體宿舍處在離工廠一公里外的一座山的山腰上。後山樹木、雜草叢生，每逢春夏雨水天，便有不少小生物出現。

這天剛下班，時值夏季，天黑得晚，突然又下起了雨來。這場突如其來的雨，喚醒了我們居住的宿舍後山的多少生靈，眼前就有一隻東風螺爬到我們的房間來了。牠伸出兩條觸鬚探路，緩慢移動，從門口而入，地上留下一條淡白色的潺跡。大概牠是迷路了。

見此狀況，我們想到，既然有一隻緩慢爬行的東風螺爬到房子中來，平時極少一到、遍布雜草灌木樹木的後山，理應有許多這種東風螺吧。

因為剛下班，閒來無事，雖剛吃過飯，由於菜油水不多，肚子還是想再吃點什麼，尤其是想吃肉。這隻東風螺的到來觸動了我們的靈感，何不趁下雨上山捕捉東風螺，弄一頓肉來吃，以滿足吃肉的渴望？

➤➤➤食蝸牛記（下）