偷書賊苦澀的快樂（上）

作者中學時從學校圖書館拿走的「十日談」。

在這個世界上，沒有不會消失的人和事，但是某些忘不了的記憶，卻永遠刻在心中。在我的生命中，就有一個令我糾結的偷書經歷，揮之不去，伴隨著我的一生。

那是在上個世紀的一九六七年，我在邵陽一中就讀。由於出身「黑五 類」，不敢也不能參加紅衛兵，而蟄伏家中。在這場史無前例的文化大革命中，「破四舊、立四新」毀滅中華文化的濁浪席捲全國；所有被號召的民眾都將家中的書籍丟進熊熊燃燒的火焰裡，以此表達破舊立新的決心。凶猛沖天的火光照耀著人性的悲哀，毀滅的不僅僅是紙質的書籍，更是存在於人內心的道德準則。

我是一個熱愛讀書的人，深信古人所說的，三日不讀書就覺得面目可憎。我在讀小學時，尊崇長輩的教誨「老不看『三國』，少不看『水滸』」。然而，在趕集的社戲中常看「長阪坡」的趙雲、張飛，知道了一些「三國」的故事，想到這些人的故事很神往，就在一個賣書的貨攤上，傾其所有，拿出積攢的壓歲錢買了一套「三國演義」。

在寒冷的冬夜裡，我躺在暖和的被窩中，聽著窗外呼呼震撼屋瓦的西北風，卻看起「三國演義」來……。時過境遷半個多世紀，至今「張翼德怒鞭督郵」和「三顧茅廬」中「騎驢過灞橋，獨歎梅花瘦」那些插圖和文字，閉目冥思，均能清晰地浮現在面前，印象實在太深刻了，已永留在我心中。

這是我生平第一次買書，也是學會看書的第一位無聲「老師」，從此一發不可收拾。隨著歲月不斷前移，書成了我彌足珍貴的朋友。它在舒暢的日子裡、在困難的日子裡、在苦惱的日子裡……都曾給過我無私的安慰，任何東西都不能代替。對於「書」本身的誘惑對我說來，一直是持久的，甚至可以說是「永恆」的。

進入中學後，讀書讓我爬上巨人的肩膀，開始涉獵了源遠流長的中國 古典文學和蜚聲海內外的世界名著。可是，一夜之間，這些書被當作「反動殘餘」而灰飛煙滅。除了「造反有理」的政治書籍之外，文學作品已經絕跡，從此，我無法找到我想讀的書籍，彷彿世界末日到來。

就在我萬念俱灰的時候，我獲悉了學校圖書館 還暫時保留了一些世界名著，在等待上級指示後再處理的消息。我又喜又憂：書的存在讓我重新燃起讀書的希望，但又怕它們逃脫不了焚書的宿命！我在寢室難眠，肝膽寸斷，最後突發奇想：去偷書！

➤➤➤偷書賊苦澀的快樂（下）