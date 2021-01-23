《老照片說故事》童年盼過年（上）

一九六二年底我們一家人拍的全家福，從中仍可見母親讓我們穿得體面些所做的努力。

「爆竹一聲除舊歲」，農曆春節對於無數像我一樣的孩子來說，無疑是一年中最開心的時光。因為所有的人都可以從繁忙的工作和學習上停下來，連續休息三天（那時可沒有黃金周長假），大家歡聚一堂，團團圓圓，熱熱鬧鬧，歡歡喜喜。更重要的還是人人可以放開肚皮，痛痛快快地大吃大喝三天，享受平時無緣得到的佳餚美食，外加糖果糕點，這在我們正長身體時經歷過的所謂「三年災害」時期，尤為至關緊要。

由於連年歉收，物資奇缺，那年頭什麼東西都憑票供應，雞鴨家禽和筍干木耳等都只在過年時才配給一些給老百姓，算是給節日助興。上海當時還分大戶與小戶，大戶必須是五口以上之家，可購買相對較大的家禽和數量略多的南貨。儘管有票證，由於人口眾多，早買者略有挑選，後到者也許會斷檔，所以捷足先登，排長隊在所難免。

有一年，還是小學生的我和哥哥連夜到供應年貨的地方去排通宵。正值嚴冬，弄堂裡有穿堂風，我們又冷又睏，不停跺腳以保暖，苦熬到天亮，終於買到一隻稱心如意的凍鵝和金針粉絲等南貨。捨命單為買個大鳥，值嗎？想想現世有些年輕人為了起先擁有新型手機 ，或是先睹剛上映的電影 而街頭露宿、漏夜排隊，也許就是所謂的奮不顧身吧。

我的父母養育了六個孩子，母親告訴我們，那時政府鼓勵生育，孩子多的媽媽還被稱為「英雄母親」。雖然父母都有工作，但父親月薪只六十元人民幣 ，要養活包括祖母在內的九口人，非精打細算、勤儉度日不可。

母親白天在一家玩具廠上班，晚上總要搶時間在燈下踩縫紉機，替家人縫製衣服，以省下買衣服的錢。她因用眼過度，穿針線很費力，我總在旁幫她穿針引線，助一臂之力。一到過年，母親就想方設法為我們兄弟姊妹添置新衣，讓我們可以穿得體面些，用她的話就是「可以堂堂正正地走出去」。

有一年，母親為我趕做了一頂新帽子，是她自己在紙上畫圖樣，在藍色燈芯絨布上裁剪、縫紉，終於做成一頂前有鴨舌，兩邊有海芙絨耳套的新帽子。儘管我心裡想的是一頂當時報紙上雷鋒叔叔所戴的那種，前面也有海芙絨的解放軍帽，但是，慈母手中線，我能有什麼理由再挑剔呢？

母親責無旁貸地擔任了全家吃穿大業的掌門人，每年大年夜總要手腳不停地忙到凌晨，做蛋餃、包糯米湯圓，還在家裡一只精緻的紅木底盤、上有鑲花玻璃蓋的果盤裡擺放好柿餅、雲片糕、南瓜子、大白兔奶糖等零食點心；當然，也少不了在我們的枕頭邊放好裝有嶄新紙幣壓歲錢的小紅包，好讓我們早上醒來有個驚喜。

我忘不了母親做蛋餃的情形，她把一個半圓的鐵勺放在煤球爐上，先塗好菜油，再倒上一調羹打勻的雞蛋汁，烘烤片刻，一張圓形的蛋餃皮就可被揭下來。母親把肉糜放到蛋餃皮上，對折後捏緊，一個漂亮的蛋餃就做成了。家裡有個銅皮小暖鍋，底層放炭火，鍋裡盛開水，投入蛋餃和粉絲等，我們不用出門就能吃到熱氣騰騰的川式火鍋。那年月，上海弄堂裡各色手工小販絡繹不絕，連聲吆喝，有彈棉花的、釘碗補鍋的、磨剪刀的，臨到過年時還有高叫「削筍嘍」的。母親會把一大鍋已經泡軟的竹筍交給削筍的，他很快把竹筍削成一根根整齊的細絲，收取幾毛錢手工費。母親再把竹筍絲和蹄膀等放進沙鍋裡煮成一大鍋紅燒肉，雖然那時家裡沒有冰箱，但肉能自然結凍，每次只需舀一大勺出來吃，足夠過年時享用。

如果說母親的職責是負責全家的溫飽，那麼清潔整理、營造嶄新的居家環境，就成為父親喜迎新春的具體工作。父親會早早到青海路上的花鳥市場買來水仙花頭，把它們栽在水盆裡，壓上鵝卵石。那些水仙花彷彿很聽話，年三十左右就會綻放開來，為我們準時送上淡淡清香和早春氣息。

➤➤➤童年盼過年（下）