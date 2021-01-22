我生得晚，沒趕上上山下鄉，但我家親戚多，過年時，冷不丁又冒出幾個知青，母親拉著我過來叫表舅表姨，相認後，多數我就忘記了。只記得有個表舅能說會道，親戚們一致嘆惜，這樣的人才窩在農村可惜了。

表舅長得不高，身體很結實，說話大嗓門，連說帶比畫，說到激動的地方，就站起來，站姿和「紅燈記」裡的李玉和一樣一本正經。他毫不避諱自己曾經是紅衛兵，帶頭去揪鬥過著名相聲演員馬三立。恰好馬三立一家就下放到我們鄉裡，有缺德的人落井下石，專門欺負他，也有善心人暗中保護他。

表舅聞聽，大有興趣，立刻約著母親抽空去拜訪，母親問他：「見面不尷尬嗎？」表舅說：「馬三立挨鬥時，面不改色心不跳，兵來將擋水來土掩，下台以後往傷口上擦紫藥水，身板筆直，跟鬥他的人有說有講，好像剛才挨鬥的不是他，那叫一派大家風範。我是個小螞蚱，人家見過大世面，心寬著吶！我去跟他當面道個歉，說句軟話，讓自己心裡好受點。」後來他們跟馬三立見面的情況，我不得而知，相信表舅心裡平安了。

動亂的年月，表舅當紅衛兵鬥馬三立，轉頭另一批紅衛兵鬥他，誰讓他是周家的大少爺呢。紅衛兵先在椅子面上鋪圖釘，釘子朝上，然後面對面質問他，一步步把他逼到椅子跟前，趁他不注意，突然伸手按他坐下，圖釘猛然紮進肉裡，愈坐愈疼。紅衛兵不許他站起來，逼他承認是自己做錯的地方。表舅回家後，照著鏡子，摳出一個個圖釘，弟妹大驚，報告母親，母親心疼流淚，他笑著安慰母親說，不疼。

表舅是老大，後面有一串弟妹，有的在北大荒，有的在山西，還有我記不住的地方，反正都在農村插隊落戶，因為不甘心一輩子待在鄉下，年齡老大，都不敢結婚。他們兄妹坐一起，商量如何返城，如何泡病號，如何找工作；雖然我是小孩，也能體會他們的無奈，因為那時我們全家就在鄉下，維持極低的生活水準，沒有出路。

收音機裡聽到馬三立的相聲時，表舅成功返城，在長春道副食品商店當售貨員。他腦筋活絡，冬天擺出一個專門攤位，現場製作糖葫蘆販售；因為他熬糖的手藝好，又不停地吆喝，人群圍攏起來，他跟說單口相聲一般，講糖葫蘆的各種典故，把大家逗樂，糖葫蘆的生意大好，他也成了紅人。當紅衛兵時，他去南方串聯，結識幾個哥兒們，他們把南方的水果，比如香蕉、芒果、荔枝等運到北方，供給食品店。物以稀為貴，市民蜂擁購買，表舅他們商店的利潤 蹭蹭往上躥，他本人也一路高升，幾年內做到一把手。他結婚生子，幫助弟妹們找工作，解決親戚的各種難題，一時家裡家外風頭無兩。

八○年代中期，突然有一股風反對資產階級自由化，表舅被審查，他說自己是老紅衛兵了，禁得起調查，沒做虧心事，不怕鬼叫門。那時社會上開始實行獎金制度，獎勵多勞多得，他拿出四千元超額利潤，獎勵員工，有人多得，有人少得。少得的不滿，給上級領導寫材料揭發，告他在利用職權，搞資產階級那一套。

誰也沒想到，一股反自由化歪風，真把他吹進監獄，即使全商店的員工願意把獎金退還，又聯名保他，還是被判十五年。四千人民幣 ，十五年大牢，如今看來，跟動輒上億的貪污犯比，簡直是雲泥之別，況且他是把錢分給員工，不是自己拿回家。

起初大家去探監，表舅自嘲，稱當紅衛兵時揪鬥好人，製造冤假錯案，現在老天爺讓他嘗嘗被冤枉的滋味，是報應到了。他的夫人四處奔走伸冤，打點花了不少冤枉錢，無果。表舅的父親曾是名中醫，擅長推拿針灸，專給領導當保健大夫，此時找上門去，領導避而不見，空留門外人歎世態炎涼。

等表舅出獄，他的夫人腦溢血突然離世，年邁的老母親替他照顧兒子；到出獄時，他幾乎不會說話，嚴重的糖尿病 ，瞎掉一隻眼睛，滿頭白髮，完全不是他了。親戚們議論，早知他有此劫難，還不如紮根農村，當一輩子農民呢。

紅學專家周汝昌出自天津的望族，提起周家胡同、周家花園幾乎人盡皆知，表舅是周汝昌的堂侄，誰能料到一個名門之後，遭遇如此慘傷？時代讓他成為紅衛兵，他又做了另一個時代的祭旗者。