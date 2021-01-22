追憶田紹曾先生─南陽街往事（下）

有一天，正讀著艾蜜莉的「咆哮山莊」時，有人敲門，是偶爾來隔壁公司辦影片交接的平先生。他手中拿著一本薄薄的英文小說 ，問我讀過沒有。原來是當時的一本暢銷小說，作者是法國非常年輕的女作家，書名是「沒有影子的人」。他說借給我看，如果願意翻譯成中文，而他對譯本也滿意的話，可以在「皇冠」雜誌上刊登。後來我才知道，原來他就是平鑫濤先生。

約兩周以後，我把譯本交給他看，果然在下一期的「皇冠」上刊登出來。就這樣，我開始了跟「皇冠」雜誌合作的緣分。

南陽街這棟樓裡，上上下下約有三間辦公室，有一位金先生來自上海，是所有工作人員中資格最老，辦事最麻利的中年人。他發現住在三樓亭子間，有位大廚每晚替附近一家餐廳掌廚，中午卻沒有什麼事，於是和幾家公司老闆商量，請這位大廚替樓內職員負責做午餐，費用由各公司老闆出錢。

大師傅的手藝不錯，聽說是揚州菜高手。自從可以享受揚州美食以來，大家辦事效率真的提高了很多。

記得大師傅有一道拿手菜「鹹蛋蒸肉」，鮮嫩滑潤的肉末中間，是一個金黃油亮的鴨蛋黃。

啊！大家都知道這美味是金先生的功勞，所以蛋黃都留給了金先生。如今回想起來，這金色蛋黃還是那樣的魅力四射。

南陽街離台北火車站很近，人來人往非常便利。剛好我們樓下有店面出租，有一家英文補習班老闆看中此處，以十年租約租下。業務發展神速，當年準備出國的大學生，幾乎個個都需要補習英文。

這條原本安靜的街道，立刻變得人聲鼎沸，腳踏車、摩托車占據了半條街的走廊，南陽街失去了當年的寧靜，終日變得熙熙攘攘。我們的電梯進口公司決定遷地為良，就這樣離開了南陽街。

我在一九六二年夏天來美，介紹我那時的男友去繼續兼職英文秘書。大約四年多吧，我和先生在普渡大學研究所期間，輾轉聽到了田紹曾先生去世的消息，悲慟不已。

如今承蒙田紹曾先生令弟田長焯博士囑咐，追憶當年曾做為田先生公司一員，追憶往事，點滴在心頭，不勝唏噓。

謹以此敬祝田先生在另一世界平靜安樂。

➤➤➤追憶田紹曾先生─南陽街往事（上）