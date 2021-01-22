我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

《老照片說故事》郵票話唐寅

文、圖╱李洪杰
一九八二年發行的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票。
一九八二年發行的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票。

整理收藏多年的老郵票，看到一枚一九八二年發行的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票。郵票圖案是一幅扇頁，畫中有枯樹和飛鳥。因右側的字跡太小，我拿起放大鏡才看清楚，是唐寅扇頁自題：「風卷楊花逐馬蹄，送君此去聽朝雞。誰知後夜相思處，一樹寒鴉未定棲。唐寅贈懋化發解。」讀後知是他送友人的離別之作。

端詳著郵票，揣摩著畫作和題詩的意境，想起一九八○年代，觀看由香港李萍倩導演，陳思思、向群主演的電影「三笑」。這是中國改革開放後，鮮有的古裝愛情片。

影片主要內容是：「江南才子唐伯虎在蘇州一寺院邂逅秋香，被秋香的迷人三笑，勾的靈魂上九霄。為追求秋香，他賣身為奴混進太師府，苦施良計，最終如願以償，贏得美人歸。」

這部影片當時在中國風靡一時，男女老少皆喜歡。觀影後，人們還會津津樂道談感受。我那時剛二十歲出頭，對唐伯虎瀟灑倜儻和才華很是羨慕。可我知道電影是根據民間傳說編劇拍攝的，劇情喜劇浪漫；現實生活中，很難遇見和發生類似的故事，不過還是對唐伯虎留下了深刻的印象。後來，我到郵局寄信，在櫥窗裡看到「明 唐寅枯木寒鴉圖」的郵票，就買了一張。

似水流年，時光來到了二○二一年。前不久，詩友微信群裡徵稿古韻詩，我想起了先前的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票，於是創作了一首題為「良緣」的五言絕句：「唐寅工畫扇，喜鵲舞徘徊。三笑迷才子，秋香款步來。」寫完這首詩，我笑年輕時，曾欽慕唐寅，卻難以言表。時隔三十九載，道出心聲來。

中國 電影 微信

上一則

成語讀後感

下一則

秋天的口罩

延伸閱讀

美國郵政遞送延誤 喬州複選結果還得等

美國郵政遞送延誤 喬州複選結果還得等
《辛丑年》郵票牛年郵票 北京首發

《辛丑年》郵票牛年郵票 北京首發
郵票上的故事

郵票上的故事
法國發行新年首套郵票 有普羅旺斯、蔚藍海岸等風光

法國發行新年首套郵票 有普羅旺斯、蔚藍海岸等風光

熱門新聞

大師蠟像摩耶精舍內部存放張大千的蠟像，供民眾瞻仰。（本報資料照片）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 他轉賣1.3億台幣遭起訴

2021-01-15 00:10
端坐的李鴻章。（圖／摘自網路）

李鴻章問：美國配稱作自由國家嗎？

2021-01-16 02:02

變老

2021-01-15 02:03

多倫多歷險記

2021-01-17 02:05

親家是個多能工

2021-01-17 02:05
魚湯米粉。（圖片提供．張幸）

綽瑪和她的緬甸菜

2021-01-17 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡