《老照片說故事》郵票話唐寅

一九八二年發行的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票。

整理收藏多年的老郵票，看到一枚一九八二年發行的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票。郵票圖案是一幅扇頁，畫中有枯樹和飛鳥。因右側的字跡太小，我拿起放大鏡才看清楚，是唐寅扇頁自題：「風卷楊花逐馬蹄，送君此去聽朝雞。誰知後夜相思處，一樹寒鴉未定棲。唐寅贈懋化發解。」讀後知是他送友人的離別之作。

端詳著郵票，揣摩著畫作和題詩的意境，想起一九八○年代，觀看由香港李萍倩導演，陳思思、向群主演的電影 「三笑」。這是中國 改革開放後，鮮有的古裝愛情片。

影片主要內容是：「江南才子唐伯虎在蘇州一寺院邂逅秋香，被秋香的迷人三笑，勾的靈魂上九霄。為追求秋香，他賣身為奴混進太師府，苦施良計，最終如願以償，贏得美人歸。」

這部影片當時在中國風靡一時，男女老少皆喜歡。觀影後，人們還會津津樂道談感受。我那時剛二十歲出頭，對唐伯虎瀟灑倜儻和才華很是羨慕。可我知道電影是根據民間傳說編劇拍攝的，劇情喜劇浪漫；現實生活中，很難遇見和發生類似的故事，不過還是對唐伯虎留下了深刻的印象。後來，我到郵局寄信，在櫥窗裡看到「明 唐寅枯木寒鴉圖」的郵票，就買了一張。

似水流年，時光來到了二○二一年。前不久，詩友微信 群裡徵稿古韻詩，我想起了先前的「明 唐寅枯木寒鴉圖」郵票，於是創作了一首題為「良緣」的五言絕句：「唐寅工畫扇，喜鵲舞徘徊。三笑迷才子，秋香款步來。」寫完這首詩，我笑年輕時，曾欽慕唐寅，卻難以言表。時隔三十九載，道出心聲來。