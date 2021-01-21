追憶田紹曾先生─南陽街往事（上）

那年我大學畢業不久，有一家OTIS電梯進口公司需要半職英文秘書，同班同學的父親介紹我去應徵，公司老闆是田紹曾先生（享譽海內外的田長霖教授是他的弟弟）。

記得初次見面，他帶著玳瑁邊近視眼鏡，神情嚴肅，遞給我一本薄薄的商業英語小冊，讓我先唸一段簡短商業英語。

他閉目靜聽，完畢後，點點頭，而後指著寫字台上的打字機，他口說一段英語回函，讓我用打字機打出來。完畢後把打好的回函交給他。他看了一下，點點頭，很高興地說：「很好，妳下星期一來上班吧！」薪水好像是每月八百元台幣，相當於二十美元。那是一九六○年夏天。

我上午在師大附中教英文，下午就在「天昶行」電梯進口公司做半職英文秘書。那時，台灣 的高樓大廈不多，電梯的需求量不是很大，所以公司的業務不是很忙。

公司坐落在台北火車站附近的南陽街，交通四通八達，這兒很適宜小型企業辦公室。我們的電梯公司在二樓，緊鄰另一家影片進口公司，兩家辦公室中間有玻璃窗，玻璃窗偶爾可以推開。

我們進口的電梯是美國 歷史最悠久的OTIS牌電梯。根據當年的資料記載，每進口一架電梯，佣金是二千美元，那是一九六○初期；記得當年來美國留學每年的保證金是二千四百元。也就是說，一個學生在美國一年的平均生活費用足夠 。

換句話說，每月二百元就足夠一個人在美國生活的花銷開支。因此，這樣的佣金對於我們的公司而言，收入算是相當豐富的。做為這家老牌電梯公司在台灣的唯一代理公司，田先生以及工作人員的業務都感到輕鬆愜意。

每逢月底，田太太就會拎著寬邊皮包，微笑著來公司發薪水。一包包牛皮紙信封，把厚薄不一的新台幣遞給不同員工。大家笑嘻嘻接納薪水袋，這是最快樂的時光。

田先生每日上午九時左右上班，午餐完畢後，下午一時左右回公司，交代業務。我所做的就是管理卷宗，用英文寫商務信件，用英語回答澳洲 公司員工業務問題，因為總代理在澳洲。

田先生通常會在下午三時許離開，所剩餘的時間，田先生說我可以自由支配，我覺得這是一個非常理想的兼職工作。下午非常安靜，在這樣幽靜的環境裡，我或用來準備課業、批改學生作業；或自己進修英文、研讀經典英文作品或散文或小說。

➤➤➤追憶田紹曾先生─南陽街往事（下）