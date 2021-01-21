前些日子回到了闊別多年的故鄉。在故居的老屋裡看到塵封多年、先父母和我兒時用過的家具什物，不勝感慨。那架織布機觸發了我的聯想縈迴不斷。

謎語一首：「遠看像個廟，近看繩子摽；手打蓮花板，腳蹬蓮花落。」謎底就是織布機。故鄉魯西北是個產棉區，幾乎家家都種棉花。六十多年前，好多人家都有織布機。幾乎每個成年婦女都會織布。織了布，一部分是自己穿用，另一部分出售，叫織賣布。把棉絮紡成線到織成布，一般要經十多個工序；如果是織花布，還要花費更多工序。

織布是如下的工序連續而成：把棉絮搓成手指粗細的布績，紡成橄欖樣的穗子，就是紡線。把穗子上的線纏繞在拐子上叫拐線。把拐成的線束浸在稀薄的麵糊湯中浸泡均勻，使棉線增加韌性，叫漿線。在晾乾的過程中，要不斷地抻拉抖動以防線條黏在一起。將漿好晾乾的線束固定在絡子上，轉動絡子把線纏繞在籰子上，叫繞線。籰子上的線都是經線。經線的長度就是布的長度。把眾多的籰子排列在一起，再把全部籰子的線彙集在一起，叫牽機，就是把經線彙集在一起。

柱是由眾多排列密集的細薄小竹片鑲嵌而成。把經線的每個線頭分別塞入小竹片的縫隙中，叫戳柱。經過柱的全部經線條都成了排列整齊的平行關係，絕不能有線條交叉的現象。這些平行經線的寬度就是布的寬度。

綜是由堅實的細線繩反覆繞成的，由上下兩片組成。再把經過柱的線頭按照單數逐個填入綜的上片的每個縫隙中，再按雙數填入綜的下片，叫遞頭。讓經線的全長經過柱和綜，並且不斷地梳理，讓全部經線都變得平行有規律才便於織布。把梳理後的經線仔細地纏繞在能夠轉動的承子上，這個過程叫鑲機。把纏繞著全部經線的承子放在織布機上，就準備織布了。

以上的諸多過程叫做經。下一步是做緯，把橄欖樣的穗子上的線，再纏繞成香蕉粗細的，兩頭尖的適合放在梭子裡面的穗子。把這種穗子在水中浸濕，以增加線的韌性。擠出多餘的水分，放在梭子裡面並且把線頭從梭子背部的孔中拉出。

把纏繞著全部經線的承子放在織布機一頭的架子上 ，織布的人坐在另一頭準備織布。兩腳分別踏著兩個連著綜的踏板，手拿著裝好穗子的梭子，在固定在織布機上的柱的前面來回扔拋，與兩腳上下踏動相配合，織布就這樣開始了。手、眼、腳必須嚴格地密切地協調一致，才能使織布順利進行。每個人織布的速度差別很大，有人每天織幾尺，有人每天織幾丈。

如果要織花布，就要把經線和緯線染成不同的顏色。並且要多準備幾匹綜和幾把梭子。但是織起花布來非常複雜，必須記牢什麼時候該換梭子，一絲不苟，才能織出非常漂亮、五顏六色的幾何圖形花布。

近年來各種機器紡織品的大量面市，人們再也不穿用手織的粗布了，拋梭織布漸漸退出歷史舞台，直至消失。織布機在現在的農村裡也是絕無僅有了。