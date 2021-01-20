學習俄語熱回顧（下）

其二、每一課的俄文單詞都要背熟，背誦課文也很重要，可以練習俄語發音，並從中背熟單詞。三、要學好俄語，先要打好基礎，即先學好正確發音，背熟單詞和詞組，掌握語法變化。好比用蓋房子，單詞和詞組是磚頭，而語法是混凝土，有了這兩種東西，大樓可以愈蓋愈高。

我在學習俄語的兩年，根據自己的能力記生字，計畫每天至少記二十個生字，周一到周五雷打不動，周六用來鞏固本周學過的生字，周日也只休息半天，餘下的時間背誦生字。為了加強記憶，每個單詞要重複讀三遍，而且清早起床，午夜睡前都要反覆背誦。除了課堂上記，生活上也要靈活運用，在宿舍的木架床上、書桌上、門窗上、浴室、飯堂等處貼上單詞名稱，時常背誦，積少成多，滴水穿石。

我一天記二十個俄語單詞，一周五天就達一百個，一年五十二周，除去寒暑假，留有餘地，至少也應記得三千個俄語單詞。掌握越多單詞和詞組，加上學好基本文法，對閱讀俄文專業書籍、刊物有極大幫助。通過兩年俄語課程，我大概掌握六千個生詞，之後借助俄語詞典閱讀專業書籍，減少查生字時間，加快了閱讀速度。

因為俄語課程只有兩年，而且時數少。根據我自身條件，要學到俄語正確發音相當困難，更不可能做到四會（聽、說、閱讀、寫譯）水準；故退而求次，學完兩年俄語基礎課後，能夠借助字典閱讀俄語專業書籍刊物。這個目標實現了，對自己往後的業務工作幫助很大，而且在此基礎上不斷鞏固提高。為進一步掌握正確的俄語發音，在一九六二年前後，我還利用業餘時間，甚至不惜每月花六元人民幣 ，去一個白俄男子家裡學習俄語會話，以求鞏固提高俄語正確發音水平。

當年北京 路外文書店所賣的報紙、雜誌、專業書籍絕大多數是俄文版本。由於有中蘇文化協議關係，所有俄文出版刊物都非常便宜，只要花一元幾角人民幣就可以買精裝俄文版醫學書籍，是低收入 家庭能負擔的。我還訂一份每月出一期的「流行病學與傳染病學」雜誌，全年不足兩元。俄文「真理報」也是五分錢人民幣一份，我買來閱讀，有助於記俄語生字和了解蘇聯重要消息。

一九五○年代末，隨著中蘇關係變壞，蘇方最終停止對中所有經濟援助項目，並撤走在華專家，俄語地位也下降。到一九六四年，大中小學恢復英語為第一外國語教學方案。從此，我被迫隨大流，轉入學英語為主，俄語為副的學習外語方法。

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