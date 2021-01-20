時代在變遷，稻草墊床在百姓的生活中也漸漸消失，而在新一代人的目光中，稻草墊床是落後的舊物。在田耕物種的幾十年來，稻草是鄉民的「仙草」，也是城裡人的寶物，母親在世時，與稻草有著息息相關的深情。而稻草鋪床是母親年年要做的大事。

母親不喜用電熱毯、羊毛氈墊子，七○年代前還沒有席夢思、彈簧床、海綿、乳膠等；後來有了這些保暖品，母親也不喜歡，「不習慣，睡著身子怪怪地發癢。」還笑說：「床上墊了稻草才養生哩。」母親不崇拜先進，田間的稻草墊床才是大自然的妙物。

母親從北方來到南方，從民國時期到文革時代，幾十年來，她都是在床上鋪稻草，直到母親病老癱在床上了，大冷天，兒女給她買來電熱毯、羊毛氈，她都不要，鬧著要兒女去鄉下尋找稻草。那時哪裡還有稻草？八○年代初，鄉下的水稻田不知為什麼少了許多，少量的稻草農家留著自己用。我們想辦法，找鄉下的老同學才弄到幾個稻草把。給母親鋪在床上時，母親竟然流著淚微笑了。

我念小學的時候，有夜尿在床上的習慣，冬天有時一個晚上尿兩、三次，床上濕透了一大片；第二天，母親就把墊單、棉絮拿到小院裡，晾到竹篙子上，床上的稻草也搬到外面，用兩條長木凳架起門板，撒開濕稻草，曬一陣，翻動幾次。如果遇到下雨天，母親就把門板架到小巷子裡去，稻草放在上面，有一股風吹，操心的母親整天守護著，翻得勤快。母親還在一個小雜屋的頂上堆放著幾個乾燥的稻草把，我知道，那是母親為我備用的寶物。

每年鄉村秋收後，母親就帶著我去近處的一個離家不到二里遠的小山村，那裡靠山，有一大片水稻梯田，山民只種一季水稻，收割稻子後，那些捆好的一個個稻草把，就在田埂或田間路旁的樹桿上，堆起草垛子。母親往往在這時趕到，他們知道我母親要稻草墊床用，就說：「伯媽，要稻草您自己選吧。」母親每次選十個草把，山民不收錢，還用長長的竹纖擔挑著，幫忙送到家。那些山民早就認識我母親了，母親平日做飯的餿水都用一個大木桶留著，山民早晨出來賣菜，就順便在小鎮收餿水餵豬。

母親把那些送來的新稻草，分散攤在院子的小坪裡晾曬，還一把把地梳理、拍打，將尖端的那些稻鬚清掉。每次做完這些事，母親一身沾滿了稻灰毛渣，頭髮上也是，特別是沾在脖頸上的那些稻草碎細末，母親用手巾反覆擦洗也擦不掉，脖頸紅紅的，又癢又刺痛。可母親不在意，她只是專注地望著曬在太陽下的那一大攤稻草，一會兒翻動著曬，她興奮地說：「這曬乾的稻草多好啊，鋪在床上，金黃亮亮，鬆鬆軟軟，透風透氣，暖暖和和，有穀子香，有泥巴味。」母親的話說得很土氣，而土氣中充滿愛的神氣。

床上鋪了稻草，上面再墊一床棉絮，一床墊單。有時我尿濕了床上的棉絮墊單，就自己揭開，扔在床外，光著屁股躺在稻草上，那是母親精心清理曬過的稻草呵，絲毫也不扎屁股了，一夜睡得舒舒服服，稻夢香裡還夢著同小伙伴在田裡捉蚱蜢玩。

有時，母親半夜裡來看看我，發現床單棉被尿濕了，也只是輕輕地自語：「要沒這稻草，就得睡冰涼的床板哦。」一個床上鋪二個稻草就夠了，母親總是給我鋪三個，高高的、厚厚的，比現在的彈簧床還舒適。睡的時間長了，母親又把壓扁的稻草抱到太陽下反覆翻曬、拍鬆，母親對床上稻草如此精心打理，那是母親愛兒女的深情。

在那貧窮的年代，稻草墊床是平民百姓的習慣，那時集市上也沒有賣稻草的農民，秋收時，百姓要去鄉下，去近郊田間撿幾個就是，農民從不要錢。這些，今日一變就變成了歷史，有情有趣也有味，更有田園稻草的一味清香美。