老上海對煤球爐都記憶猶新，這是當年上海人燒飯炒菜必不可少的「吃飯家當」 。上海人稱「煤球爐」，也叫「洋煤爐」，這個「洋」 字並非指「煤球爐」 從海外引進，可能意指「煤球爐」 點燃後火勢夠旺，上海話「洋」 字亦帶有「旺」 的意思。我小時候對「洋煤爐」 印象深刻，煤球更伴隨我少年時代的成長。

我家住上海宛平路，是西班牙式連體房，算新式弄堂；而我家隔壁胡同屬舊式弄堂。就這一牆之隔，我家弄堂有抽水馬桶、浴缸等衛生設備，隔壁弄堂用的卻是木馬桶，兩條弄堂唯一相同的是均使用洋煤爐。每天清晨五時敲過，踏著三輪糞車的清潔工人到隔壁弄堂一聲聲吆喝：「馬桶拎出來！」 緊接著是一排排涮馬桶的聲音，頗具節奏感。一陣「飄香」後，家家戶戶不約而同地拎著洋煤爐放在家門口生爐子（點燃煤球爐）。

母親也總習慣在家的後門口生爐子，爐子裡先放幾塊乾柴板，用舊報紙點燃火，再把雞蛋 大小的煤球丟進爐子，再用芭蕉葉扇子對著爐口拚命搧風；爐口還必須對著東西風向，借助小弄堂的穿堂風，以點燃煤球。這時，弄堂裡冒出陣陣青煙，勾勒出上海市井小民生活美妙早晨的一道風景線。

上海宛平路上僅有一家煤球店，設在離我家不遠的老虎灶（供應熱開水的門店）內，我小時候也經常拿著熱水瓶去買熱開水。煤球店老闆與我父親熟識，我家煤球均請老闆挑擔送貨上門。我家廚房在三樓，煤球店老闆不厭其煩，挑著扁擔把兩籮筐煤球從底層送上三樓。由於我家樓梯狹窄，一次老闆挑擔上樓時，在轉彎角不慎閃了腰，煤球也滾在樓梯上，有的煤球當場摔開花，弄得一地煤球灰。所幸，煤老闆僅貼了一張傷筋膏藥，並無大礙。第二天，父親還特地買了一簍蘋果去老虎灶看望煤老闆。

六○年代中期，煤球迅速被煤餅所取代，上海人家颳起一股「燒煤餅」之風潮，人們從煤球爐中解脫出來。這種帶有科學概念的煤餅爐，比煤球爐棋高一著，「省時、節煤、環保」是煤餅爐一大優勢。母親對使用煤餅爐興奮不巳，帶有多孔的煤餅放入爐中，前面的小門即爐子開關，可控制煤火，夜間可讓煤火「熄火」休息。第二天，要開火時，只須打開爐子小門，不用天天生火了。「煤球」變「煤餅」，我就用自製的四輪木板小拖車，每月去老虎灶買煤餅，比以前輕鬆多了。

七○年代，我所居住的弄堂又發生翻天覆地的變化，煤球爐被淘汰了。我弄堂十號的劉伯伯，是上海市煤氣公司總工程師。據說，那年上海部分弄堂要作試點，先行安裝煤氣。我們弄堂很幸運，成為試點弄堂，把煤氣管道引進每戶人家。

我家第一次用上了煤氣灶，與煤球、煤餅徹底說「拜拜」了，成為煤氣、衛生設備齊全，名符其實的「新式弄堂」 。隔壁弄堂的鄰居都投以羨慕的眼光，有的人甚至還稱我們弄堂為「上只角」（好地段）。而我們感激的目光卻投向老鄰居劉伯伯，如若沒有他的「近水樓台」，可能至今我們仍在與煤餅打交道呢。

煤氣灶大大方便了人們的生活，淨化了家庭環境，受到人們青睞。但新型生活科技卻帶來意想不到的「副作用」 ，令人感到惋惜與遺憾。我們弄堂裡有戶人家，一位年輕母親帶幼女在家睡午覺，卻忘記關掉煤氣灶開關，以致煤氣漏洩至房間，導致母女雙雙煤氣中毒，送醫院搶救才轉危為安。另外，宛平路上有個老教授，經不起「文化大革命」衝擊批判，便打開煤氣管蓋頭了斷生命，以示抗爭。好在，「煤氣中毒」、「煤氣自殺」等案例已引起上海相關部門重視，採取必要的防範及安全措施，以防不測。

二○○○年，隨著上海大都市建設發展，準備打造徐家匯公園，而我上海老家宛平路亦在動遷範圍內，我即刻從洛杉磯 飛回上海辦理搬遷手續。當我回到上海老家一看，驚呆了！眼前熟悉的暗紅色瓦房門窗統統被敲掉，已成一堆廢墟，屋沿瓦片堆積如山。按房管局規定，我在虹橋路的新房若要安裝煤氣，必須憑老房子舊的煤氣表才能申請安裝。我只得踏著老房子破碎的磚瓦，一步一步登上廢墟最高點，費了九牛二虎之力，終於挖出老舊的煤氣表，才完成搬遷大事，新房子終於也用上了煤氣灶。

現在，我上海虹橋新家用上了更清潔、更安全的天然氣 爐灶，煤氣爐灶已被取而代之。上海洋煤爐的「變遷」 ，真是一代更比一代強啊。