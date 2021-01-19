學習俄語熱回顧（上）

自一九四九年新中國 成立起，由於特殊的歷史背景，一九四九至一九五六年間，俄語教育 在中國飛躍發展，出現了全國上下學習俄語的熱潮，尤其在中老知識分子中，開辦學俄語速成班，幾乎遍地開花。為什麼呢？當年中國奉行一邊倒向蘇聯的外交政策，無論政治、軍事、外交、經濟、科技諸方面都要向蘇聯老大哥學習。

所以，必須提高教育、科技方面人才的俄語水平，才能從蘇聯提供的的各類書籍、科技教材學到需要的知識，又能與蘇方派到中國來的專家、教授交流學習。因此，首先在教育界、科技界掀起學習俄語新潮，各大、中、小學把俄語列為第一外國語課程，而英語學習則降為次要地位。

解放初期，俄語教學人材奇缺，除少量由前蘇聯派來的教員外，絕大多數是東北等地俄語專科畢業，即行分派到各級學校任教，或擔任速成俄語學習班教師，教學經驗當然不足。

那時教育界、科技界紛紛學習俄語速成班，衍生各式各樣背誦生字的先進方法，最常用的是「寫紙條背誦生字」方法。由於科技專用名詞多起源於拉丁語系，故俄語科技專用名詞與英語相近，對於有英語基礎的中高級科技人員，容易記憶，很快掌握。學完三個月速成班後，基本上能藉著字典閱讀俄語專業科技書籍、期刊。

我於一九五四年考入華南醫學院後，第一次學習陌生的俄語，並成為唯一的外語科目。在過去上中學時，學的外語以英語為主，入醫學院後，在第一到第二年，每周有約六小時俄語課；授課的除一位年輕、名為維辛斯基的蘇聯教師外，還有一位剛從哈爾濱俄語專科學校畢業的張老師。

我們首先從俄語的三十三個字母 發音學起，練習好準確發音非常困難，有所謂捲舌音、後舌音、舌顫音、唇顎音、齒齦音、硬顎音、第發音等分類，其中最難發的是舌顫音「p」。俄語是一個系統性、結構性最為複雜語言，因為俄語動詞有各種人稱變化、時態變化、單複數、陰陽中性、格式變化、完成與未完成時態等變化，要是用傳統的語言學習方法學習就顯得異常困難。而英語系統的性質相對比較簡單 ，用死記硬背方式學習比較有效。

根據學俄語速成班前輩提供的經驗：一、要選一本好教材，不能著急，一定要在老師指導下，首先學好俄語三十三個字母的發音和拼讀規則，才能容易記生詞，積少成多。最好由中國老師教入門科目，因為俄語語法繁複，只有由中國老師或懂中文的蘇聯老師用中文解釋，比較容易入腦，更好掌握，理解。

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