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《老照片說故事》兩廣浸會醫院與母親

文、圖╱毅江
母親實習時留影。
母親實習時留影。

眾所周知，醫務傳道是浸信會傳教士的一種重要的宣教方式。兩廣浸會醫院是由兩廣基督教浸信會於上世紀二○年代初，在廣州東山創立的一所教會醫院（其前身是東石醫院）。醫院當時借用浸信會的堂址，通過熱心信徒和教會的無私奉獻以營運，向民眾贈醫施藥，寓道於醫。

該醫院的規模設施和醫務水平在當時的兩廣地區屈指可數，在為當地實施治病救人、發展公共衛生和進行戰時救護等方面，均作出卓越貢獻。

兩廣浸會醫院在培養醫務人才上也不遺餘力，在院內附設高級護士職業學校。我母親於一九四六年考入了該校，從此步入醫務工作者的生涯。

學校對學生的要求十分嚴格，設置大量的基本專業課程，也由於學校有外國教師授課，因此她們還需學習專業英語。至於基督教義的課程那更是必不可少。

一開始，母親和不少同學都被這大量的課程和作業及考測搞得昏頭轉向。但母親具有當一名稱職護士為大眾服務的明確目標和決心，用堅強的意志去克服重重困難，慢慢適應了這種高強度的學習，在各學科都取得良好的成績。

學校十分重視對學生的實踐教學，經常安排她們到醫院各病區進行臨床實習。母親努力把課堂的理論知識融合到實踐中去，耐心地為病人進行護理治療和排憂解難，很受患者歡迎。據說有些人還想收母親為乾女兒或為她介紹對象。

經過三年努力學習，母親與同學在一九四九年八月通過嚴格的考試，取得兩廣浸會醫院高級護士職業學校第十四屆畢業證書。隨後她們各自走向社會，當上一名為大眾服務的白衣天使。而兩廣浸會醫院，不久也遷移去了香港

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