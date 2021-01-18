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憶開封書店街

郭玉琴

日前中央電視台「記住鄉愁」大型紀錄片詳細介紹了開封書店街，勾起了我對書店街的一些記憶。書店街位於開封古樓區繁華地段，分為南北兩條街，全長六百二十米，南起古樓廣場，北至東西大街。我出生在開封市省府後街，這條街我居住了五十多年。該街與書店街相距不遠，之間僅隔一條徐府街，只需五、六分鐘即可從我家走到書店街。

記得上小學時，常到位於南書店街設有「兒童讀物」的新華書店購買連環圖，只需幾分錢就可以買到一本小人書。在沒有錢的時候，也會和同院的小伙伴一起跑到書店裡去翻看一些自己喜歡的圖書，直到書店快要打烊了才戀戀不捨地把書放回原處，營業員從來沒有往外趕過我們。

成年後工作之餘，也會去書店街逛逛新華書店，購買一些有關寫作方面和歌曲類的書籍。記憶最深刻的是，在書店曾經買過一本「大辭海」，這是我在那個年代工作及寫作時最好的工具書。還有每期的「戰地新歌」也是我必買的書籍，連同小時候買的那些小人書，我都保留至今，幾次搬家都捨不得丟掉。

位於南書店街路東，有兩家相鄰的糕點店：「包耀記」和「晉陽豫」，這兩家糕點店在開封市的知名度很高。平民百姓平時捨不得花錢買糕點吃，但是逢年過節會到這裡買些便宜的糕點，除了走走親戚，自家也會留一些給孩子們吃。從我記事兒以來，每年的中秋節我家都會去這兩家店裡買月餅。

在計畫經濟的年代，糧食和食品需要使用糧票購買，我清楚地記得我曾經到「晉陽豫」買過月餅和糕點，當時的價格是每一斤月餅（大的是兩個，小的是四個）收四兩糧票、六毛六分錢；稍高檔一些的是酥皮月餅，每斤八個，收四兩糧票，八毛八分錢。春節的雜點心有三刀、方酥、蜜豆角、小京棗、芋頭酥，還有雞蛋糕、綠豆糕等。這些糕點都是幾毛錢一斤。這個價格早已成為歷史了。

如今的書店街已成為多元業態共存的文化綜合體，在這裡，生意與生活從來並行不悖，世俗與精神始終相伴共生。它濃縮著開封人的歷史記憶。

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