顆大株沉，包得十分緊實，用於冬季儲藏的大白菜叫做冬儲大白菜。這種長可盈尺，隨便找出一顆就有四、五斤分量的白菜品種，圓墩墩的樣子像個包裹著嬰兒的襁褓。

自打記事起，每年剛穿上棉衣棉褲時，年幼的我就會加入搬運冬儲大白菜的隊伍；在寒風中露出被凍得發紅的一雙小手，笨手笨腳地抱住一顆，呼哧帶喘地往家裡運，就算冒出大鼻涕泡，也顧不上騰出手來擦，生怕大白菜從懷裡掉下來，磕爛了菜幫子。

再長大些，便成了排隊拿號的成員，起五更爬半夜地拎起個小板凳，迎著冷冽的北風，在伸手不見五指的夜裡，揉著惺忪的睡眼去接替起得更早、已拿好號就地排隊等候的家裡大人，好讓他們回家暖和暖和再睡一會兒，留出體力應對天亮後的忙碌。

上個世紀八○年代以前的北京 ，在寒風乍起、土地封凍之際的十一月，總有幾天是購買冬儲大白菜的日子，也是全家老少齊上陣的忙碌時刻。在那幾天裡，集中供應的大白菜非常的便宜，甚至會出現連秤兒都懶得過，直接按顆賣或賃堆搓的情形。於是，不明就裡的人就將那時的「白菜價」當成了超級便宜且實惠的代名詞，沿用至今。

其實，能夠買到既便宜又實惠的冬儲大白菜是吃商品糧的城市居民的福利 ，不僅限時，更要憑副食本按家裡的人頭數，集中定量購買整整一個冬天要吃掉的大白菜。在我的記憶中，每人每年的供應量是四十斤；也就是說，一個五口之家被限定在兩、三天裡擠出時間來，一次性地將二百斤的大白菜買回家並儲藏好。若是錯過了日子，或者沒有副食本的人家，整個冬天都會面臨著要花大價錢去買普通人家根本負擔不起的高價菜來吃的窘境；更有甚者，只有靠撿別人丟棄的爛菜幫子來度日。

因此，購買大白菜的前夜，一大家子人的覺都睡不踏實，剛過了午夜就得從熱乎乎的被窩裡爬出來趕去排隊拿號，生怕去晚了拿不著號，買不成菜。拿到的號就是張臨時起意、用圓珠筆寫了數字的小紙條，要想讓大家伙認可這張先來者自己證明自己先到的憑據，拿到號的人必須捏在手裡依次排在菜市場門前等候。入了冬的凌晨，天寒地凍的溫度極低，站在露天地裡排隊的人們又不敢多走動，所以，每隔一段時間，家裡的人必須派人來輪班換崗，否則人會凍出毛病來。

好不容易熬到了天亮，買好了菜，把大白菜運回家又成了難題。大白菜脆嫩，經不起折騰，不能像搬運糧食那樣裝滿一袋扛起來就走。平日裡，本來鄰里之間伸把手幫襯一下就可搞定的事，到了那幾天，家家戶戶的境遇類似，誰都顧不上誰了。有關係的憑關係從單位借來手推車、三輪車運菜，沒關係的就在自家的自行車後座上加裝上搓衣板或木板來運，連自行車都沒有的人家，就會推著嬰兒車拉菜。反正有軲轆的就算車，都派上了用場，一趟不行就多拉幾趟。

雖然嘴裡不說，大家伙兒心裡都明白，一定要趕在白天的溫度還沒降到零度以前，將大白菜運回家中做完保溫保濕處理。結過冰的菜，很快就爛掉了，是過不了冬天的。

那年頭，住宅的面積很小，家家戶戶都是一間房半間床的格局，房間裡根本就找不出能放下幾百斤大白菜的地方。

住平房或者樓房一層的人家，還可在自家窗戶下挖個菜窖或者蓋個小房來儲藏。樓上的住戶能想出的辦法，是占據樓道的拐角處，你家一個拐角堆一堆，我家一個拐堆一堆地區分開來。然後，先用事先準備好的塑料布罩住大白菜堆使其保濕，再在外面包裹上條破棉被包用來保暖。做完了這些還不能忘了，隔三岔五地找點時間過來，掀起破棉被打開塑料布來，將裡面的大白菜從新翻動碼放一番，讓其透透氣防止腐爛變質。

一棟樓的樓道拐角就那麼幾處，全門洞的住戶都惦記著，根本就分不過來了。沒能占據樓道拐角的人家，只好另外想辦法。那時候，最常見的法子就是在自家窗戶外頭，用三角鐵、鐵絲和木條搭出個架子來儲藏過冬的大白菜。讓人意想不到的是，這本來用於冬儲大白菜的鐵架子，許多年後居然逐步演化最後成了防偷防盜兼儲物的大鐵籠子，罩在了許多人家的窗戶外面。