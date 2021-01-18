《老照片說故事》少小離家老大回

作者母親三十年前到陝西漢中，跟同父異母的妹妹在外婆墓前的合影。

這是三十年前，母親去陝西漢中給外婆掃墓，跟同父異母的妹妹在外婆墓前的合影。母親少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰，再見外婆，竟是黃土一塚，自是不勝唏噓。

話說外婆因為生了母親便未懷胎，重男輕女、盼子心切的外公，因此另結新歡。明媒正娶的二房，在給外公連生二子後，外婆的日子更加難過，不僅新人在她面前趾高氣昂，還得飽嘗視她如眼中釘的外公的拳腳相向。外婆忍無可忍，要帶母親躲到鄉下廟裡去住，母親因為不願離家而不從，外婆只有獨自前往。

母親身邊沒有外婆的日子，當然不好過，每天看到外公、小媽和同父異母的弟妹和樂融融，共享天倫，自己卻備受奚落，只好白天跟玩伴在外戀棧不歸，晚上則躲在棉被裡哭泣。從小缺乏家的溫暖，也是她當年義無反顧，答應跟熱戀中的父親遠走高飛的原因之一。

母親聽家人說，她走後戰事吃緊，兵荒馬亂，每次有飛機在天空盤旋，街坊鄰居就說，是國民黨 派來的，因為母親嫁作空軍婦，平白連累家人揹黑鍋，雖然沒有害他們被打入「黑五 類」，著實也受了不少罪。

為了彌補內心的虧欠，母親返鄉探親時，對家中老老少少，不僅以金飾相贈，也饋以當年流行的幾大件禮物。記得我們眷村隔壁王媽媽家，有姥姥同住，每天耳濡目染她們母女的交談，常常引發母親心頭的痛，恨不能插翅飛回老家，把命運坎坷的外婆接來，安享晚年。

國共內戰，國民政府退守台灣 ，不知造就了多少家庭的悲歡離合。到今天，台灣既沒有「反攻大陸」，大陸也沒有「解放台灣」，一九七九年中美建交後，金門砲戰正式結束，兩岸各自從事經濟建設，才有今天崛起的大陸和小而美的台灣。真希望兩岸執政掌權者，能發揮高度自制和智慧，創造雙贏，則社稷幸甚！蒼生幸甚！