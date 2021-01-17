隨著蔣經國總統主導的十大建設在一九七八年漸次完成，尤其是南北中山高速公路的全線完工，和台灣 汽車客運公司自美國 和德國引進的高級冷氣客車「國光號」和「中興號」（又是兩種有政治宣誓的名稱）馳騁於南北幹線，畫時代地改變了台灣西部南北長途交通的生態，嚴重威脅了鐵路運輸的生存，有台灣省政府作為後盾的台鐵首次出現了巨幅虧損。台鐵當局有鑑於此，將原先沒有冷氣空調的對號快車升級為對等的冷氣空調「復興號」，由於對號快車自運行舞台退出後，至此使用藍色車廂的班次縮限於平快車和普通車之間了。

一九九○年，台鐵首先由南非購買引入EMU通勤電聯車，這種外形和大都會 區捷運列車相似，且由數節自備動力的電車組，以最高時速一百一十公里運行，乾淨的車內結構搭配冷氣空調，頗受通勤者好感，平快車和普通車因而大量地減班或淘汰到鐵路支線上去了，我們在西部鐵路幹線上也較不容易見到藍皮車廂了。

約三十年前我自海軍退伍後，隻身北上租屋在桃園縣某工廠擔任工程師一職。同時為了出國留學做準備，我常常趕赴台北火車站正對面的南陽街美加補習班，修習英文課程或參加演講座談。而晚間英文課程多在十時左右結束，我倘若趕不上十時一刻鐘南下的通勤電聯車，則下一個選擇就是要搭乘台灣西部幹線每日最末一班南下班車──十時四十分自台北車站發車（起始站是台北松山車站）開往高雄的平快列車。

結果這末班車竟成為我印象中最深刻的藍皮列車。我時常獨坐在旅客稀疏、偌大的車廂中，打開窗戶享受夜風吹拂，或閉目養神，或默念英文字彙，或憧憬未來美好人生，一副躊躇滿志的昂揚鬥志；如今思之，那約莫五十分鐘的通勤旅程，尚覺回味無窮。

再者，回歸老百姓身分頭一年的農曆春節連續假日的前一晚，我工作到八時才由工廠徑自返回桃園中壢的租屋處。稍作梳洗後，決定當晚就到中壢火車站，搭乘與我結緣最深的末班車南下，心想可以在這西部縱貫線末班藍皮車廂內找個座位打個盹，第二天清晨在高雄站轉車回到屏東，就可以和雙親會晤共度佳節了。

在子夜時分於中壢站搭上了這台北開過來的末班平快列車，我往車尾的方向行進，跨過多節車廂，竟然找不到一個空出的座位，倒看到許多身著草綠色軍服的陸軍戰士，橫七豎八地躺臥在各節車廂的椅子上。直到了最後兩節車廂，才猛然發現是供陸軍健兒返鄉的「加掛」車廂。加掛車廂內散發著渾濁腐敗的汗臭味，真是不敢領教，讓我連忙退避三舍，這更印證出「陸軍乞丐兵，海軍流氓兵，空軍少爺兵」的殘酷差距。

很訝異的是，我竟然在這群陸軍戰士中，遇見大一時住在隔壁寢室的張兄。家住高雄的他因大學延遲畢業一年，所以還在陸軍服役中。我倆找了一處車門口的階梯，席地而坐，促膝長談，暢言數年來的感懷和見聞，雖一夜未眠，卻也未覺疲累。這列末班藍皮列車在我的人生歷程創建又一個「唯一」。

去國二十年，每每返台省親，總是行色匆匆，加之雙親北上台北與舍弟同住後，故也未有過多機會再次親近台鐵各級列車。而這次南迴鐵路藍皮客車的除役，畢竟是在時代巨輪的運行下的必然歸宿，也彰顯台鐵服務品質的提升。只可惜當年藍皮列車伴隨著二十來歲年少的我，那幅在黑夜中一同朝向彼此設定目標邁進的影像，縱然還歷歷在目，唯白駒過隙，韶光荏苒，時光的不復返和青春的流逝還是令人感歎啊。

➤➤➤閒談藍皮客車（上）