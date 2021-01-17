憶地震與宜寧中學（下）

一年後，到了民國四十年（一九五一年），暑假快結束前，我爸爸的一個學生從台中到台北看望我爸爸；得知我一年未上學，他認為這樣不妥，就告訴我爸爸，他正擔任台中市「裝甲兵子弟中學」的訓導主任。據他說，裝中在這個暑假中剛辨妥立案手續，改名為「私立宜寧中學」，從下學期起在全省公開招生 ；不過，對外公開招收的新生，要繳學雜膳宿費用，此外，和原有學生一樣，可以選擇住校並接受軍事管理。

他自告奮勇要把我帶去台中進「宜寧中學」住讀。我爸媽聽了很高興，認為這所住校並受軍事管理的學校，必能改變我的生活和氣質，可以把我訓育成材，於是欣然答應。

九月初，開學前兩、三天，我跟著回台中讀省立台中女中高三的表姐坐了五個多鐘頭火車，從台北到了台中，開始了我十二歲就離家闖蕩的初中三年坎坷求學生活。

當時，宜寧中學校本部設在台中市三民路口，據說是一位富商借給蔣緯國暫用的兩層樓房，設有操場。除了教職員的辦公室和樓上一間可容二、三百人的大廳作為禮堂之外，L型的全樓上下、自高三到初二，都各自僅有一班（亦即一間教室），唯獨初一有甲、乙兩班，各有位於樓下的一間教室。

這兩間教室在早、中、晚餐時，又有別的用處；把兩張課桌拼在一起，就成了用餐的飯桌，湯、菜和米飯都由校中的炊事兵從位於中庭後院的伙房送來和收走。餐前飯後，住校搭伙的學生都把飯碗匙筷放在洗臉盆內，擱在各自教室後方牆角地上，因為每天清晨洗臉刷牙也都在校本部完成。生活條件雖差，求學風氣卻盛；洗漱早餐後、上課之前，人手一册，就在校門前馬路邊，或讀英文或誦國文，大家都把握時間努力學習。

住宿的地方叫 「二部」，離校部很遠，位於台中市西北角，走路約需半個多小時，聽說是台糖公司的一座廢舊倉庫，借給宜寧中學使用。一座水泥危樓，上下兩層可住約五、六十人，這學期剛入校的新住讀生，都被分派到這座褸內。樓前有一大片平坦水泥場地，左右兩側各有一排單層木屋，與樓房形成U字，除了兩位帶家眷的老師居住外，其餘房舍也都供高年級的住讀生使用。

這時宜寧中學全校三百多的學生，除了高一和初一的新生中有極少的幾位台籍學生外，其他班級全無台生；民國三十八、九年之後到台的外省學生，可說全都没有地震 的經驗。誰能料到，民國四十年（一九五一年）十月和十一月竟接連發生兩次百年少有的七級以上烈震：十月二十二日的地震是七點一級，發生於花蓮；十一月二十五日在台東又發生七點三級的强烈地震，兩次震央當地都造成慘重傷亡，餘震並不時發生，中南部地區也一日數驚，寢食難安，人心惶惶。

在兩次强烈巨震的當天，白天在校本部時，地震一來，房屋晃動，師生全都立刻奪門而逃，恐慌情狀不亞於抗戰期間的跑緊急空襲警報。晚上回到二部，與我們同住樓內的生活管理教官徐上尉，命令全樓的學生把床墊被褥搬到樓外水泥空地上打地鋪，以免樓房受震坍塌造成傷亡。幸好當時晴朗未雨，夜間雖寒冷，尚可捱過，這也算是人生難得的一次經歷。從此想到自然災害帶來的傷害與痛苦，不免心有戚戚而祝願舉世平安。

學期結束，寒假來臨，我回到台北家中過年，其間，恰巧遇上台北省立建國中學招收插班生，我報名考試後被錄取，於是，轉學進建中初一下，結束了住讀台中市「宜寧中學」的難忘一學期。

➤➤➤憶地震與宜寧中學（上）