憶地震與宜寧中學（上）

二○二○年十二月十日晚上九時許，台灣 東北發生地震 。氣象局報告顯示，震央位於宜蘭東方海域，規模達芮氏六點七，全台自北至南，震度從四到二輕重不同，但都有感，頗引起人們一番驚恐。這個新聞讓遙居海外的我，勾起了一段難忘的記憶。

民國四十年（一九五一年）九月秋季開學，台中市私立宜寧中學立案後首次對外公開招生 ，男女兼收錄取了高中部一年級一班、初中部一年級兩班。

在此之前，宜寧中學是沒有立案、又公又私的一所「皇家私塾」，它的正式名稱叫做「裝甲兵子弟中學」，名譽董事長是當時的裝甲兵司令蔣緯國，董事長是他的夫人、著名實業家石鳳翔的女兒石靜宜；校中所有的教職員及工友，上自校長、下至伙房炊事員，都是裝甲兵部隊有兵籍的軍用文職人員或現役官兵。

不僅教職員工都屬裝甲兵的人員，「裝甲兵子弟中學」簡稱「裝中」，顧名思義，學生當然也都是裝甲兵官兵的子侄兒女，不對外招收與裝甲兵沒有關係的學生；非但如此，全校學生每個人還都有個軍籍兵額，這樣，每個「裝中」的學生都有一份口糧和軍服，學校再提供免費宿舍，於是全體學生的食衣住行就都有了保障，可以衣食無缺地安心向學。

民國三十八年（一九四九年）初到民國四十年（一九五一年）末的兩年間，正是大陸局勢急遽轉變，國民政府軍民工商各方面人員大批撤遷到台，也是兵荒馬亂動盪不安、公私各階層都自顧不暇的時期和環境。

「裝中」之設立，不但造福裝甲兵袍澤的子弟，安定了部分軍心士氣，也給當時的台灣社會增加一些穩定氣象。當然，那時的裝甲兵司令若不是蔣緯國，別的將領沒有他的特殊背景和關係，恐怕誰也沒有這份膽識跟權力，敢如此便宜行事去辦這樣一所不按常規的學校。

民國三十八年三月底，我們家從上海遷到台灣時，我還不滿十一足歲，在上海剛讀了兩個多月的五年級上學期，到台北插班進女師附小，本該再讀五年級，不知如何竟糊里糊塗地跳上了六年級。

這一跳害苦了我，算術、自然 （綜合理化、生物等基本知識的學科）都沒學過；什麼流水、植樹、雞兔問題，什麼本金、利率、母子和、母子差，搞得我昏頭脹腦、一塌糊塗不說，害得我後來中學六年數理化從沒及格過。

民國三十九年，我連爬帶滾僥倖從台北女師附小畢了業，當時台北市各省中雖未實施聯合招生，但各校卻同一天舉行入學考試，每人的應試機會都只有一次。

以我的成績，名落孫山是意料中的結果，台北市的省中我考不上，卻既不去進市立或私立中學，也沒到台北市外的縣立中學去混混，反而安心踏實在家蹲了一整年，每天到家附近的東門游泳池去泡個大半日，真是如魚得水，好不快哉。

➤➤➤憶地震與宜寧中學（下）