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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

《老照片說故事》念念竹山情

文、圖╱張識惠
作者與摯友退休當年在玫瑰山上，巧遇六月雪。
作者與摯友退休當年在玫瑰山上，巧遇六月雪。

悄悄的，妳寂寞地走了，在這疫情方興未艾的時候，留給我一臉的錯愕和萬分的不捨，怎麼能相信世界就這麽一瞬間與妳無關了呢？

回首前塵往事，我們一路從台灣鄉下小鎮竹山到繁華的台北讀書，一心一意想把自己蛻變成破繭而出的美麗蝴蝶，飛向海闊天空的未來。畢業後不久，因緣際會，相繼嫁給師大的同班同學，婚後我們同為出國做準備，也在同年離開台北，飛到地大物博的美國開疆闢地。憑著堅忍不拔的竹山精神，為下一代的安身立命，我們都各自闖出了一份工作，歲月靜好直到退休

我們曾相約等疫情過後，隨興所至想去那兒就去那兒玩，還立下花錢不手軟的海口。怎料天不從人願，疫情未結束，妳卻向生命豎起了白旗。總以為一向注重養生保健，加上中學六年單車生涯的千錘百鍊，想必早已練就了金鋼不壞的強壯體魄，餘生仍長，正等著我們去好好享受。言猶在耳，當初的退休諾言卻成了永遠無法兌現的支票了。

往事歷歷在目，我常常在想，如果生命中沒有與妳相遇相知，我將會是個什麼樣？相識不易，雖然我在東（紐約）妳在西（加州），但何其有幸仍能在時差的縫隙中互通訊息相扶相持；忘不了妳在我遷徙流離的生活中注入的潤滑劑，也還記得年年感恩節前夕，那一箱黃澄澄帶著綠葉的柿子，我笑說妳辛苦種植的果實，熟了還得花錢請人吃。

望著這張剛退休那年，咱倆路過雷諾附近的玫瑰山上，巧遇六月雪的驚喜。腦中不斷浮現的仍是妳燦爛的笑容，揮之不去的是一股濃濃的鄉情，那濃得化不開的竹山情。

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