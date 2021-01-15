我和校長住挨著，天天早晨端著瓷盆下到小河溝裡端水洗臉，上下坡滿共只有一百多步，端半盆水中間要把水盆放到地上歇一歇，渾身上下幾乎沒有一點兒勁了。我和校長當時都是二十多歲的年輕人，身體竟是那樣的狀況，相見只是齜牙笑一笑，搖搖頭而已，不敢說什麼，更不敢敞開胸懷，交流思想，談什麼糧食不夠吃的問題，那個話題可是個大忌諱！

校長當時和我交流最多的話題，是問我下邊（指農村生產隊的食堂）哪個在庄上的食堂伙食好一點，你去做家訪時喊著我，我也去吃一頓。我和校長同學，關係也不錯。有幾個食堂的司務長是我教過的學生，對我是有優待的；校長卻不同，司務長不認識他，在那吃飯只能公事公辦，討不到便宜，餓急了，想到下面吃一頓，往往讓我帶路。我也趁機向校長建議，趕快找炊事員，咱們學校要盡快另立伙，在大隊部食堂吃飯，咱們太吃虧了。

學校老師在大隊部食堂吃飯時，還開了一個笑話，幾乎丟掉了兩個年輕老師的生命。

事情是這樣的。一天晚上，大隊部食堂做的晚飯是麵條，說的是麵條，盛到碗裡看著也是麵條，可是用筷子從碗裡撈麵條又撈不著，麵條太稀了，炊事員老石在麵條鍋裡打的勾芡，麵條與麵條彼此不連，用筷子撈不著麵條，只能連麵湯一塊喝，才能把麵條吸到嘴裡去。要二兩票一碗，實際上一碗麵條連半兩麵也沒有，很多人只買一碗就不要了，吃飯的人亂嚷嚷：大隊部食堂太會整治人了，真缺德！

賣到最後，麵條還剩半鍋，沒人要了。放又沒地方放，炊事員老石吃飯是不掏票的，還不限量，可以隨便吃。正因為這樣，他每頓飯都吃得飽飽的，肚裡不缺飯，他也喝不多，喝兩碗足夠了。老石沒有啥辦法可想，最後心一狠：賤賣！論盆賣，一盆麵條還是要二兩！自己盛，隨便盛。

學校裡兩個年輕老師一合計，覺得划算，又用自己洗臉用的洋瓷盆量一量能容下多少碗水，一量，一個盆能容十碗水，另一個盆能容十一碗水。他們決定用那個能容十一碗水的洋瓷盆去打麵條，打回來倒在這個小一點兒的洋瓷盆裡，再用大一點兒的洋瓷盆去再打一盆麵條。兩盆麵條用了四兩票。夜晚沒事兒，他們就各自喝自己盆裡稀湯寡水的「麵條」。

從夜晚六時多開始喝，喝兩碗停一會兒，再接著喝，喝到夜晚十時多。他們把各自盆裡的稀麵條喝完了，各自的肚子也喝大了，坐也不能坐，躺也不能躺，難受得受不了了，就倚著被子歪斜著身子躺一會兒；這樣躺著也難受，又起來弓著腰慢慢在床跟前走。

他們二人在一間屋裡睡，是對面床。那種齜牙咧嘴的感受，要多難受有多難受。

當時若是有一部攝像機，把他們二人那一晚喝麵條的狼狽相，以及喝完一大盆麵條以後難受痛苦的種種模樣都拍攝下來，讓今人看了，會讓人同情的欲哭無淚，欲笑不忍；更會讓人想像飢餓對人的摧殘有多麼苛刻和深刻。那一代的人對飢餓的歲月怎能會輕易忘記呢？

➤➤➤憶餓人的歲月（上）