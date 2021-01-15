《老照片說故事》母親與除夕夜的回憶

作者母親(右二)演出後的合照。

母親十年的忌日，翻舊相簿看到那時母親神采奕奕的這張照片，不禁想起一段求學往事，這已是近半世紀前的事了。

一九六○年代末到七○年代初，我在佛羅里達州 立大學唸研究所時，校內大約有一百多個中國 同學，大家非常團結，除了接機、幫忙安置新來的同學外，也經常舉辦郊遊、過節聚會同樂等活動。這些都是中國同學之間的活動，偶爾會有人帶外籍朋友來參加。真正的大型活動，則是有外國學生辦公室參與，在學生活動中心大廳舉辦的中國春節、除夕的大型晚餐聚會，通常包括教授及相關行政人員，如外國學生顧問等，總數會到好幾百人。

這個餐會的主旨除了聯歡之外，更多的是介紹中國各方面的文化。這一年（應該是一九七三）的節目包括了中國藝術歌曲，如「陽關三疊」、「紅豆詞」等的演唱，另還有中國古代婦女服裝的伸展台走秀等。壓軸是中國傳統的結婚程序和儀式諸如：納釆（說媒）、問名（求八字）、納吉（合婚）、納徵（送聘）、請期（擇日）、迎親、拜堂等步驟的演出和說明解釋。

那年冬天，母親剛好來和我們聚會，於是同學們就請她飾演新郎的家長。另外一位同學的父親剛好也來看女兒的，就作了女方家長。照片是演出後的合照，母親是穿綠衣服者，這個節目和母親雍容和藹的演出，一時贏得很多好評，我這個一般只作些幕後打雜工作的人，也子以母貴，成了同學中的名人。母親也覺得那是件滿有趣的事，後來也偶爾會提起。

這些活動都是由同學們自動自發，群策群力完成。現在回想是真不容易，就以準備充足的食物來說，就不是一件容易的事了，再外加其他表演的服裝道具等，真不記得當初是怎麼做到的。大家在繁重的課業下，興高采烈合作無間的舉辦這種活動，而這年母親也正好來共襄盛舉，真是求學時一個美好難忘的事件。

現在看著這張照片，想起那曾有的快樂時光，也沖淡了幾許哀思。