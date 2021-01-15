我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

《老照片說故事》母親與除夕夜的回憶

文、圖╱久彌
作者母親(右二)演出後的合照。
作者母親(右二)演出後的合照。

母親十年的忌日，翻舊相簿看到那時母親神采奕奕的這張照片，不禁想起一段求學往事，這已是近半世紀前的事了。

一九六○年代末到七○年代初，我在佛羅里達州立大學唸研究所時，校內大約有一百多個中國同學，大家非常團結，除了接機、幫忙安置新來的同學外，也經常舉辦郊遊、過節聚會同樂等活動。這些都是中國同學之間的活動，偶爾會有人帶外籍朋友來參加。真正的大型活動，則是有外國學生辦公室參與，在學生活動中心大廳舉辦的中國春節、除夕的大型晚餐聚會，通常包括教授及相關行政人員，如外國學生顧問等，總數會到好幾百人。

這個餐會的主旨除了聯歡之外，更多的是介紹中國各方面的文化。這一年（應該是一九七三）的節目包括了中國藝術歌曲，如「陽關三疊」、「紅豆詞」等的演唱，另還有中國古代婦女服裝的伸展台走秀等。壓軸是中國傳統的結婚程序和儀式諸如：納釆（說媒）、問名（求八字）、納吉（合婚）、納徵（送聘）、請期（擇日）、迎親、拜堂等步驟的演出和說明解釋。

那年冬天，母親剛好來和我們聚會，於是同學們就請她飾演新郎的家長。另外一位同學的父親剛好也來看女兒的，就作了女方家長。照片是演出後的合照，母親是穿綠衣服者，這個節目和母親雍容和藹的演出，一時贏得很多好評，我這個一般只作些幕後打雜工作的人，也子以母貴，成了同學中的名人。母親也覺得那是件滿有趣的事，後來也偶爾會提起。

這些活動都是由同學們自動自發，群策群力完成。現在回想是真不容易，就以準備充足的食物來說，就不是一件容易的事了，再外加其他表演的服裝道具等，真不記得當初是怎麼做到的。大家在繁重的課業下，興高采烈合作無間的舉辦這種活動，而這年母親也正好來共襄盛舉，真是求學時一個美好難忘的事件。

現在看著這張照片，想起那曾有的快樂時光，也沖淡了幾許哀思。

中國 佛羅里達州

上一則

千里萬里（二二）

下一則

我愛滑雪

延伸閱讀

新州一線抗疫華醫劉纓霞病逝

新州一線抗疫華醫劉纓霞病逝
華美老年協會 線上迎新年

華美老年協會 線上迎新年
貴州新郎買錯內衣 新娘被「小看」不嫁了

貴州新郎買錯內衣 新娘被「小看」不嫁了
直升機迎親！每小時收費2萬人民幣 卻爆是公務機

直升機迎親！每小時收費2萬人民幣 卻爆是公務機

熱門新聞

作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01

長命百歲

2021-01-09 02:07
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01

老花眼知暮年

2021-01-09 02:07
吳孟芸∕圖

渴望歲月靜好

2021-01-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲