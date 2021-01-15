所謂蔗渣餅，就是大陸大飢荒年代應運而生的，一種難以下嚥卻頗為流行的「食品」，和同時期令人啼笑皆非的「偉大發明」──三蒸飯一樣，名聞全中國 。

顧名思義，它的主要成份是蔗渣，其中究竟有沒有百分之五的米粉，天曉得！而更匪夷所思的是：還必須要用糧票才能買得到，一兩糧票只能買一個！

那時我剛由農村到縣城上中學，每餐只配給幾兩米，正值發育時期，根本不夠吃，別說上體育課時手腳發軟；甚至坐在課堂裡，肚子也經常餓得咕咕作響。而我非常羨慕班上的一些同學，他們是縣城居民，「吃國家糧」，家中有糧票，是名符其實的「天之驕子」。心想，如果我也能弄到糧票，買幾個蔗渣餅充飢也好。

於是，我寫信給鄉下的母親，訴說我吃不飽的苦況，不久便收到了她的回信，裡面還夾著半斤糧票，並說她從家中米缸舀了半斤白米，跑到鎮上幾經周折才找熟人換到的。

讀罷母親的信，我課後便急不及待拿著那半斤糧票，去街上買點什麼東西來填充轆轆飢腸。半途還用手摸了口袋好幾次，生怕它丟失了。本來，我也可以拿著這半斤糧票，去飯館吃一餐「飽飽的」，但卻沒有足夠進餐的錢。於是退而求其次，行到一間副食品商店門外，看見很多人在排隊購買蔗渣餅，我即刻跟在長隊後面，還不時踮起腳，望望排在最前頭的那些人，希望他們快點移動。

好不容易輪到我了，我急忙從口袋最深處摸出那半斤糧票，交給售貨員，說：「買兩個蔗渣餅」，他接過糧票，我付了錢，拿著兩個蔗渣餅，轉身就走。走了幾個舖位，急不及待地把其中一個放進口中，咬了下去……此時才猛然想起：我半斤糧票買兩個蔗渣餅，還剩下四兩糧票應該找回給我，天呀！糟糕！一驚之下，急忙回頭，向售貨員索取。誰料售貨員竟然一口拒絕，說什麼只是收了我二兩糧票而已。我和他爭辯，根本沒有用。

我急得嚎啕大哭，究竟是他太忙，沒有留意糧票上面的數目字，抑或存心騙我這個不懂事的中學生呢？不得而知！我多麼希望旁邊排隊的人能幫我主持公道，可是他們沒有，甚至連半句安慰的話也沒有。

最後，「戰敗」的當然是我。就這樣，我白白丟掉了母親千辛萬苦為我換來的四兩糧票。誰都知道，在那飢荒年代，糧票！糧票！糧票！每一兩都是那麼寶貴啊。我當然恨透那個不認帳的售貨員，但細想起來，也怪自己少不更事，粗心大意，未見過世面，不曉得商業往來，「鈔票當面點明，出門概不負責」，而那寶貴的糧票，比鈔票更加需要當面點明。誰叫我當時把糧票交給他時，沒有鄭重聲明這是半斤糧票呢？笨呀！笨呀！多麼笨呀！

本來，這是一件微不足道的小事，但不知為什麼，幾十年來，卻總是無法從我的腦海中抹去。