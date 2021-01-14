「樂極生悲，天怒人怒」，這話說得一點不錯。一九五八年，人們還以為真的進入了共產主義天堂，從今以後可以吃不盡，穿不盡，揮霍不盡，誰曾想一轉眼的工夫就從天堂又落到了地上。到了一九六○年左右的「餓人時代」，最缺的竟然就是能填飽肚子的東西。不少農村的老人孩子，凡適合討飯的差不多都出去了，不管怎麼說，走出去總還有一線生機；而剩下的人，卻天天倚牆根、蹲門口、臥床頭，賴在一個地方就能一天不動彈，認為不活動就可以少消耗，肚子裡沒食也能多扛些時候。

一九六○年初冬的一個傍晚，放了學的我去大樓做家訪，到了學生家剛坐下，忽然遠處傳來哭嚎聲，在這死氣沉沉傍晚，顯得格外淒厲刺耳。孩子的父親問：「這是誰家又死人了？」孩子的母親說：「八成是東頭陳家大娘，把自己嘴裡的糧食都省給孩子吃了，自己餓得吃樹皮、吃觀音土，肚子脹得受不了，在地上打滾兒。有人說她只要拉泡屎就好，可她就是拉不出來，最後被活活脹死。這年頭命不值錢，要死的人都排隊了，往後就等著瞧吧，聽說還有幾個也快不行了。」

說著話時，她女兒打回來晚飯。所謂晚飯，不過是從生產隊的食堂裡領回來一盆菜飯，回家後又倒進自己的鍋裡，重新加熱、加點水變成大半鍋黑糊糊，裡面有點玉米麵，再摻上乾菜幫子、胡蘿蔔纓子。她母親先用大碗盛了一碗稠的，端給了丈夫，又盛了一碗稠的給上學的兒子。然後又從旁邊的小鍋裡舀了一瓢熱水，兌到剩下的黑糊糊裡，下邊再給灶膛裡加火，上邊拿勺子攪著，再重新燒開。這兌了水的稀糊糊是大家都喝的。

按大隊長的話說，眼下人們都餓瘋了，能吃的不能吃的都往嘴裡塞，不少人拉稀，提不起褲子；也有的乾結，肚子梆硬卻拉不出屎來；更多的人是浮腫，渾身沒勁。

不少庄裡庄外的樹木，乾巴拉嘰全是光杆，沒有樹葉，也沒有樹皮，樹皮樹葉都叫人扒下來吃了。有人問村民，被扒成這樣，樹還能活嗎？他們會說，這時候人的死活都顧不過來，誰還有心思管樹哇？

我們學校的教師，雖說一個月有二十七斤米或麵、一天合九大兩，但那個時候，肉不常吃，菜又少，沒有油水，天天也是感到餓得慌。

在一九六○年那二年，我們學校沒有工友做飯，生產大隊大隊部的食堂就在學校門口，我們學校的教師就搭他們的伙。他們的食堂經常吃紅薯，我們一斤糧票大伙只給我們三斤熟紅薯，一天的標準是九兩糧票，一頓三兩票還買不到一斤紅薯，又沒有菜，喝稀飯還需另付糧票。這樣以來一頓，只能吃五六兩紅薯，天天把我們餓得前胸貼後背；逢人說話時，一說就說到吃，還不敢說吃不飽，怕有人向上打小報告，說是攻擊糧食政策，給你補劃一個「右派分子」。那可不是鬧著玩的，頭上若是戴上一頂重如千斤的「右派分子」帽子，肚裡餓得天天前牆貼後牆，那日子還怎樣過呀！

➤➤➤憶餓人的歲月（下）