二○二○年的聖誕節 因為新冠疫情，成為了一個史無前例，百無聊賴的節日。節前公司為了鼓舞士氣，舉辦一系列聖誕主題的競賽活動，我牽頭其他同事錄製了「平安夜」的合唱視頻，贏得熱烈掌聲。節日封城宅家期間，我和孩子們用弦樂和人聲又演繹了這個歌曲，錄成視頻向親朋好友送祝福。因此，想起了三十年前在衡陽師專上大學時的外教們，是他們教會我唱這首傳唱了兩百年的聖誕歌曲。

在一九八九年的湘南小城很少見得到外國人，高鼻子、藍眼睛的外國人走在大街上時常引人注目。記得有位身高一點九米的美國 外教喬伊斯曾告訴我們一個笑話，他在大街上走路，一位迎面走來的中國 大爺注目於他，流連忘返，頻頻回頭以致一頭撞在了電線桿上。

還記得我姊婚禮的酒宴上，我請外教去體驗中國的風土人情，喬伊斯欣然赴宴，結果二姊後悔不迭，因為看老外的人超過了看新娘子的。那時外教們都很鬱悶，被人盯著看如同動物園的猴子似的，渾身不自在，心裡也很不舒服。時間長了，他們只得入鄉隨俗了，看吧，儘管看個飽，只要不摸就行了。

我生平第一次吃奶酪，也是一九八九年聖誕節時，喬伊斯讓人從美國寄來了奶酪和拐杖糖；他把奶酪切成小方塊，在課堂上每人發一塊，順便教大家說「cheese」這個英文單詞。當時我感覺像是嚼了肥皂，出於禮貌，便用紙包起來，說下了課再吃。那奇怪的感覺在我的記憶裡打下深刻烙印。出國很多年了，我對奶酪一直提不起興趣。每每拍照時，攝影師喊著：「一，二，三，cheese」，我的表情都有點哭笑不得，可能是因為條件反射。至於拐杖糖，在當時還是稀罕物，可愛而精美，一直沒捨得吃掉，直到天氣熱了，慢慢融化。

喬伊斯回美國以後，第二年又來了一位卡爾先生，記得他有一個類似德國的姓氏施耐德。這位外教彈得一手好吉他，教會了我們唱「雪絨花」、「友誼地久天長」、「鄉村路，帶我回家」等好幾首歌。

最讓人感動的是，他最喜歡拜訪中國的鄉村，在學生的陪同下，他每個周末都下鄉，並且自費給農村的孩子買書、小禮物，義務教他們學英語。更神奇的是，他在那個湘南小城，那所培養了許多鄉村教師的師範學院待了十幾年，沒挪過地，把根扎在了那片貧窮而多情的土地上，還獲得了湖南省政府頒發的友誼獎章。有好幾位學生把他認作「義父」， 聲稱他若願意在中國生活，他們會替他養老送終。

三十年如白駒過隙，再唱「平安夜」，旋律一樣寧靜祥和。不知喬伊斯和卡爾先生如今身在何方，就用這優美而略帶憂傷的歌祝福他們年年幸福，歲歲健康！