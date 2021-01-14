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《老照片說故事》我的經典領帶

文、圖╱郭紀鴻
岳父送的真絲領帶。
岳父送的真絲領帶。

出國留學前，我特地去向準岳父岳母辭行。岳父慎重地拿出一條質料輕柔、設計細緻的領帶説：「這是我託人從日本帶回來的領帶，蠶絲做的，你帶著上路好了。」接著又沉聲地說：「到了美國以後，一定要好好照顧小丁（我的未婚妻）。」我點頭稱是，謹慎握緊這份禮物。那時我剛服完兩年的預官役，心裡明瞭此去一別，短期內難再相聚，只有盡早達到成家、求學和就業的目標，才能夠對岳父母有所交代。

當年物資短缺，一條從日本帶回來的真絲領帶，已稱得上是豪華的舶來品，商店裡也不容易買到。岳父母生活簡樸，我知道這是他們能夠給予我最體貼的心意；沒有三令五申，只有殷切的期許。

帶著岳父母的叮嚀，我把這條領帶裝入行囊，懷著雄心壯志，離開台灣。歲月倥傯，我幸運地陸續達成人生各個階段的目標，異地生活轉眼已過四十年。每逢出席正式場合時，這是我最喜歡也最常用的領帶。雖然歷經數十年，它的款式從未落伍、光澤始終明亮而質地筆挺如新。

回顧完成學位準備進入職場時，這條領帶彷彿是護身符，我必定穿戴它以赴一次次的求職會談。進入職場後，鎮日待在化學實驗室裡，衣著簡單平實：襯衫、卡其長褲，外罩一件白色實驗衣。但凡重要場合必須穿上西裝時，我總是會選擇搭配這條領帶，鍾愛它莊重保守的花色和明暗對稱的圖案。

參加喜慶婚宴時，更是非這條領帶莫屬，它和我的深色西服是最佳拍檔；穿戴整齊後，整個人看起來精神抖擻，容光煥發。

經年使用這條領帶，我卻從未注意過它的品牌。最近整理衣物時，好奇地翻看領帶背後，才發現寛邊中端有個精美的商標印著「BELLE HOMME Dan Corp de Paris」，狹窄尾端則附帶著一小個標誌「絹100%」。

原來這是法國製造的精品（廠牌已成歷史），飄洋過海輸送至日本，銷售後輾轉被帶去台灣，再經由岳父送到我的手中。真如品牌宣言，結上它應該就會化身為「belle homme」── 「英俊小生」是也。難怪每次盛重其事地穿上西裝，千挑萬選總是偏愛這條領帶，太座也同意：「左看右看，還是這條領帶最打扮人！」

退出職場後，需要穿西裝的場合屈指可數，兩、三套西裝和兩、三條領帶足矣。岳父送給我的這條經典領帶，陪伴我在各個聚會裡亮相，和我的緣分源遠流長。心存感激之餘，期待它繼續幫襯我妝點門面，「英姿」或可不減當年？岳父大人在天國裡看見我選用這條領帶，「亦步亦趨」地跟在太座身旁時，應該會欣慰地一笑吧。

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