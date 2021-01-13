《老照片說故事》難忘泰康廠

作者妻子編號一二四八的白色搪瓷大茶缸。

提起泰康廠出產的美味食品，老上海人大概沒有不曉得的。我小時候，上海家中的窗台上擺著一只鐵皮餅乾桶，上書「泰康公司」、「金雞餅乾」八個大字。最醒目的是罐上那隻金毛紅冠、引頸長鳴的大公雞，一直留在我的記憶中。

想不到二十多年後，我與泰康公司又有了交集。文革後我考取第一屆研究生，重回上海。雖然圓了科學研究之夢，隨之而來的卻是與家人長達七年的兩地分居。直到一九八五年，胡耀邦親自過問中級知識分子的夫妻分居問題，我們才團聚有望。

不過，我工作的研究所把好消息告訴我時，設了個前提：妻子來上海後的工作單位，要自己想辦法找。這可難為我了：自己平日裡只知道埋頭做研究，偌大的上海，該到哪裡去找？

彷彿是冥冥之中有定數，我忽然想起泰康餅乾桶上那隻大金雞，於是神差鬼使般來到離研究所不遠的泰康食品廠。誰知他們恰好缺少醫務人員，正愁著找人。泰康廠與我一拍即合，妻子得以順利調入上海，真的是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」。

妻子調到泰康廠時，金雞餅乾不復存在，代之以萬年青餅乾，同樣暢銷上海灘。萬年青餅乾好吃在哪裡？它入口酥脆、蔥香濃郁，鹹味中帶著絲絲甜意。除了餅乾，泰康廠還出產多種罐頭食品，暢銷海內外，包括美國 。

生產過程中難免有些碎餅乾和碰癟的罐頭，就以低價處理給職工。在那個年代，罐頭是高檔食品，工薪階層難以問津。我家卻是「近水樓台先得月」，能不時買到些半價處理品，品嘗到紅燜牛肉、五香鳳尾魚、四喜烤麩、醬汁油燜筍、油燜茄子、四川榨菜絲等美食，一家人大快朵頤，現在想來依然齒頰留香。

可嘆的是，改革開放後，泰康食品廠不敵洋品牌的衝擊，於一九九○年代前期倒閉，連廠房都被夷為平地。泰康這個近百年的著名品牌，可惜就這樣走入歷史。如今市面上仍有萬年青餅乾，那是一些泰康廠下崗員工，不甘心品牌就此消失，借其他食品廠生產的，可謂「借殼生蛋」。

妻子在泰康廠時，曾領到一只編號一二四八的白色搪瓷大茶缸。三十年前它隨我們來到美國，擺在廚房裡放白糖。如今看到它，我就會想起小時候家裡那只金雞餅乾桶，也會回味起萬年青餅乾等泰康美食的老味道。