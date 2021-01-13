一九五九年十月一日是中華人民共和國成立十周年。在那前幾天，中國 媒體大量報導，各條戰線取得了偉大的勝利，到處鶯歌燕舞，形勢一片大好。「右派分子」經過一段時期的改造，也取得了成效，其中有部份右派分子可以摘掉帽子，回到人民的隊伍中來，讓他們同全國人民一道歡度國慶。

我當時頭上也有頂無形的鐵帽子「右派分子」，不過全校十多個右派分子中，我處理最輕，行政上免予處分，但黨籍則被開除了。解放前，我沒有參加過國民黨 和三青團，因而歷史清白，家庭成分下中農，父親是村黨支部委員。所以我認為最有希望，這次要摘掉右派帽子。

國慶節前兩天接到黨委組織部通知，叫我翌日上午九時半到市政府大禮堂開會，接到通知的還有另一右派趙某。他是一九五五年大連工學院畢業生，大連市人，他的個人政治歷史亦較簡單，其他右派則未有通知。因此我認為這次我與趙有百分之九十的可能，右派帽子要摘掉了，心裡暗自喜悅。

第二天上午，一黨委委員領我與趙某準時到達位於市中心的市府大禮堂。大禮堂容納約一千人左右。會議開始，由市委書記講話。他講的內容無非是重複前幾天媒體上的話，我也不大感興趣。我只急切期待，他是否宣布被摘右派分子帽子的名單。

半小時後，果然他在講話結束時說：「下面由組織部長宣讀摘帽名單。」組織部長上台了，此時現場雅雀無聲，我豎起耳朵，屏住呼吸，聽部長宣讀名單。當他讀到我校名稱時，我心臟突然砰砰直跳，希望聽到「黃恢望」三個字，可他只唸了趙某一個人的姓名，就往下念另一單位了。我難道聽漏了嗎？沒有，絕對沒有，我頓時傻了眼。不過，我仍然聚精會神聽著，抱著一線希望：是否最後還可能補充。直至散會我的名字也沒有在部長口中唸出。我茫然，沮喪，幾乎記不得如何走出禮堂回到學校。

國慶節假期結束後，黨委通知我去校辦公樓小會議室參加座談會。到會的是在校右派，約十人左右。會議由何校長主持，副書記兼管後勤的劉副校長也在座，保衛部田部長則站在校長旁邊。先由何校長講話，他鼓勵大家要有信心，只要老實改造，在不遠的將來一定會摘掉帽子，回到人民的隊伍裡來，「這次大家沒有摘掉帽子，並非大家沒有進步，大家進步還是很大的，不過像燒開水一樣，已燒到了八十多度，但還差一點火候，再加把油，溫度達到一百度 ，水開了。屆時你們的帽子也自然摘掉了」。

接著劉副書記講話，他一開頭說：「同志們」，在座的右派一聽，都愣了。右派與人民是敵我矛盾。自戴上右派帽子之後，從來沒有人敢稱右派為同志。昔日好友，狹路相逢，也擦肩而過，招呼都不敢打一個。而校黨委副書記竟稱右派為同志，大家怎能不驚愕？他講的內容也是鼓勵大家，態度十分溫和。座談會後大家心情比較愉快，精神壓力也略為舒緩。不過我心中有一疑問：右派改造是黨委書記和保衛部管的，但座談會黨委第一把手黃書記卻未與會。後又聽說，田部長向劉副書記提出批評，說他稱眾右派為同志，是敵我不分。劉聽後默然不語。

座談會開過後不久，有一天上午我進城看病。那時我校所在郊區，尚無公交車，要走一公里外的新城西北角才有公交車站。我從學校出發時，正好黨委劉副書記也進城。我們就一起同行。

途中他對我說：「小黃，節前黨委開會決議，把你和小趙一起摘掉帽子，上報市委文教部審批。後來你未批准，原因是你未經過體力勞動改造。所以，你思想要有所準備，人事部門要把你從勤工儉學辦公室調出來，進行體力勞動。」我連聲說「是」。心裡很感謝劉副書記對我的關心，他告訴我這個訊息，嚴格說也是一種機密。

不久，我就被安排到總務處做勤雜工：校園內種花栽樹，八小時工作制，與工人師傅一起上下班，並不辛苦。但只幹了一個來月，冬季取暖期來臨，人事處就把我調到鍋爐房燒取暖鍋爐。從此，我斷斷續續做了十多年歲月的鍋爐工。不過，右派帽子在體力勞動一年後即一九六○年摘掉了，這證實了劉副書記給我說的話。