寒冬來臨，夢裡回湘西，童年的安江小鎮熱鬧了，健在的伙伴已滿頭白髮，幾多兒時的回憶，又嘗到了從前糍粑煮菜苔的感覺。老者嘆息：「風雨幾十年，你老兄在外頭冒呷得到安港（江）的糍粑煮菜苔囉。」是啊，一句地道的家鄉話，熱得我心窩滾燙，淚流不止。

六十多年前，糍粑在湖南有煎、炒、蒸、煮、炭火烤和甜酒等多種吃法。我的童年就在湘西雪峰山下安江鎮，不到五萬人的山鎮人，最喜歡糍粑煮菜苔。那時的郊區和小鎮也沒什麼界限之分，無非在青石板的小街上多了幾家房屋和雜貨店舖，還有一些手藝匠人走街串巷地吆喝。

每天，菜農挑著菜擔，新鮮的菜苔綠了一路，從寒冬到春天，那碧青翠綠的菜苔上盛開著米粒兒似的金色黃花；有霜霧的日子，一束束小花頂著晶瑩的珠兒，太陽初升，霧珠兒裡晃蕩著金子般的輝煌。糍粑煮進了菜苔的亮光，親鄰朋友或是遠方來客，山鄉不是用山泉水泡穀雨茶招待，而是最愛糍粑煮菜苔。

客人來了，有家人相陪，主人下到廚房裡，忙於燒柴火，用鐵鍋炒白菜苔，放的是菜籽油或是茶籽油。油在大火的鐵鍋裡冒著青煙，這時，把洗好掐斷的菜苔倒在油鍋裡，一陣「嘩——」的響聲，鍋鏟快炒快翻，有了撲鼻的油香、有了菜苔的青味，再放上適宜的食鹽，真是令聞者口嚥饞水。再往鍋裡加一瓢熱水，那年代的灶台上，有連著鍋旁砌的一個熱水鼎罐，方便時刻有熱水用。當鍋裡的熱水將要開鍋時，把切成小方塊的糍粑倒進鍋裡煮一會兒，就可以一碗碗地盛出來上桌了，主人也要陪著一同吃，那才吃出了糍粑煮菜苔的滋味。

那時打糍粑的糯米是出自靠山邊的冷水稻田，有大院屋旁的冷浸池塘田，這樣的糯米生長時間比一般稻穀長，糯米細白而柔韌清香，不過現在沒有了。糍粑煮菜苔不能煮得太久，否則成了一鍋糊，燒柴火灶，可以控制滿鍋的火候，炒出的菜苔青綠脆嫩，放點食鹽，原味十足。

菜苔混合在糍粑中煮熟後，菜苔與糍粑要一清二楚，有的主人家，在吃糍粑煮菜苔時很講究地方習慣，還要端出罈子裡的剁辣椒蘿蔔或霉豆腐，讓客人就著吃，吃得爽快，吃出小鎮人家的熱情。

到了春天，芹菜、大蔸菜、香菜、萵菜等，什麼菜都要抽苔了，而糍粑煮菜苔，專指的是白菜苔和紅菜苔。臘月從菜心裡抽出來的菜苔，只有一根主杆，所以很粗，吃起來口感細嫩、脆甜、清香，菜心杆上的那層綠皮味道更佳。到了春暖花開的季節，因為沒有了主心，從菜心的四周枝椏間，生發出許多細小的菜苔，這時候的菜苔都開著小米 花了，雖然比寒冬的菜苔口感上較粗，但增加了花香。在蘭花大瓷碗裡，煮熟的糍粑雪白中點綴著一片春的五彩，主人和食客心裡也充滿了陽光的溫暖。

紅菜苔又是一番美景，菜心和葉杆都是深紅微紫色，而剝去菜杆皮，裡面是白色，葉面是深綠色；煮出的糍粑有的帶點紫紅色，其杆上小米粒兒大的花朵是黃色。如此紅菜苔的紅白綠黃紫俱全，糍粑煮紅菜苔就是把春色裝在碗裡了，有福氣的食客可以盡情品味享受。

那時在收完油菜的田地裡，撒落的菜籽生長著一大片嫩嫩的油菜，開著小花，青綠油油的葉子沒人吃。說它苦，說它有生油氣，只有扯了餵豬；可是現在油菜苔的價格比白菜、紅菜苔貴兩倍以上，說它是最有營養的菜苔。時代不同，吃的眼光要求也不同了。

現在回到安江，很少見有糍粑煮菜苔招待客人，嫌那太小氣。城鄉裡也很少有原始的手工打糍粑，都是機械化流水線生產糍粑，經過精心包裝，貼上美麗的商標，進了超市的商品櫃台上。

那些菜苔，也是大棚裡出來的，少了原味，多了現代風。我童年的糍粑煮菜苔，真的成了風雨幾十年，只能到夢中故鄉的伙伴那裡去呷吧。