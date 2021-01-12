《老照片說故事》雨夜憶慈母

母親年輕時在台北碧潭。

母親走後，下了兩場大雨。我喜歡聽雨聲，而每次下雨，我總會想起母親憶述她爺爺的話：「雨就好比天上落下來的鈔票啊！」中國 過去以農立國，母親的爺爺是鄉绅。對家中有農田，又是吃大米長大的人來說，下雨彷如天降甘露。

一九四九年，初來台，父親一時尚未找到工作，唯有靠母親勤織毛衣，拿到委託行寄賣，以及變賣她的金飾。母親有一雙巧手，除了打得一手好算盤，又會織漂亮的毛衣。她說那時毛衣很受台人喜愛，每織一件，立即售出。後來，父親在街上遇到昔日前輩陳衍先生，他知父親英文好，於是推薦父親，獲得翻譯一職，生活方能改善。之前，母親說：「買米都是用手帕包回來的。」

兒時，父親曾數度出國擔任翻譯工作。我們四兄妹及內外家務，均由母親一手操持包辦。童年時，哥哥調皮，一日，將水桶置於籬笆大門上，郵差先生慘遭「免費沖涼」。以後，父親從國外寄回的藍色信件，郵差先生就只敢往院內一扔，而不再親手交給母親了。媽媽追打哥哥，他躲進廁所，母親用竹竿從窗外戳他，他卻戴上鋁桶。母親無奈，只好等父親回來修理他。

我年輕時，愛上一空軍飛官。來美未久，他卻在雷雨中因公殉職，我悲痛不已。一日，大妹跟母親說：「姊若嫁給他，現在就是寡婦了。」母親卻說：「妳姊若跟他結婚，現今他可能還在。」

一日，我和孩子的爸爸爭吵。翌日，我們都脫下結婚的金、鑽戒去上班。哪知竟遭賊人登門，竊取了所有值錢的珠寶等。心中實在懊惱，母親卻說：「小偷運氣好。」

三年前的冬夜，母親跌臥路旁，不得動彈，唯有呻吟。依常理，很難在寒夜存活到天明。此時奇蹟般地，一位住在街角的鄰居因聽到對街洗衣店似乎有人高聲爭執，於是出來張望，赫然見到跌躺在地的母親。否則，誰會在深更半夜後起來或出來？他立即幫母親打九一一求救。

母親樂善好施、平易近人，鄰里都認識她，也都喜愛她。這樣她又多活了三年，我十分感恩。她最後是在家中床上，我幫她按摩腳以減輕痛苦時，悄然離世的。

母親走後，我才憶起從未見她高聲喊話，不像我和父親，急時聲音會提高八度。當我發脾氣時，母親只說：「為什麼要這樣？」我很後悔，也很懷念她！