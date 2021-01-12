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父親的西貢驚魂記

懷鄉

日前拜讀上下古今版「不能說的戰爭」，提到劉教官自願出戰越南，不禁想起身為職業軍人的父親，當年責無旁貸，奉派支援越戰運輸時，遭遇的西貢驚魂記。

五、六○年代，扮演世界警察的美國，不慎陷入越戰的泥沼，他們狂轟猛炸，摧毀北越眾多城市，傷及無辜百姓；真正想要打擊的北越軍隊，卻躲進越南叢林之中。美軍進退失據，他們在遠東「最忠實的盟友」—台灣，藉著擴大對越南的援助，「套牢」美台關係，阻止美國調整對華政策。父親隸屬的二十大隊C46，就這樣奉派飛到西貢，擔當台越之間的運輸任務。

有次在西貢留宿，等待次日飛返台灣時，有個組員突然鬧肚子，身上沒帶成藥，次日又要長途飛行。父親突然想起，從機場坐車到宿舍的路上，曾見到有中文招牌的小百貨店，自告奮勇，要去代購「暮帝納斯」止瀉，並邀另一個同事作伴。問題是，雖然戰場在北越，身為南越首都的西貢入夜嚴格實施宵禁，他們盤算一下，時間應該綽綽有餘。

好不容易找到該店，買了「暮帝納斯」，準備打道回府，卻因為夜色已暗，路況不熟，宵禁時間到了，還沒找到回宿舍的路。走著走著，眼尖的同事看到前方有幾個荷槍實彈的越南士兵，示意父親快跑。就像電影情節一樣，他們鑽進小巷，避人耳目，邊跑邊聽到遠處「嗶、嗶」的口哨聲，終於跑回宿舍時，父親緊張得半天説不出一句話來，眼皮也跳個不停。從此他的顏面三叉神經顫動不已，遍尋中西醫，針灸藥石均告無效，視力完美的父親，自此不得不戴副平光眼鏡掩飾。

有人問父親，為什麼不正面迎接他們，好好解釋自己是盟軍，出來替同袍買藥？父親說，語言不通，秀才遇到兵，有理説不清，誰知道越軍會不會不分青紅皂白就開槍，只有腳底抹油，溜之大吉。我有時偶爾眼皮跳動，都覺不適，父親卻得全天候與它共存。「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」，信哉斯言！

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